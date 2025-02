Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat eszközein. A meglévő telepítéseket is törölni kell.","shortLead":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat...","id":"20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"2ee12929-0518-432b-ab9e-0a6b183b03d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","timestamp":"2025. február. 05. 11:03","title":"„Elfogadhatatlan kockázatot” jelent, újabb országban tilos kormányzati gépeken használni a DeepSeeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A La Niña sem segített.","shortLead":"A La Niña sem segített.","id":"20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957.jpg","index":0,"item":"34016ede-f8f8-43a3-9b3b-6d5d15c18bd8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250206_legmelegebb-januar-homerseklet-la-nina-klimavaltozas-masfel-fok","timestamp":"2025. február. 06. 06:37","title":"A valaha mért legmelegebb volt az idei január","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb az olyan vámháború, amit utólag még a kirobbantói is megbántak.","shortLead":"Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb...","id":"20250205_egy-masik-kozgazdasag-vamhaboru-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"6f1d9981-3682-4a8a-aab4-db28b08a6681","keywords":null,"link":"/360/20250205_egy-masik-kozgazdasag-vamhaboru-valsag","timestamp":"2025. február. 05. 09:00","title":"Trump magasról tesz arra, hogy vámháborúból lett már gazdasági világválság, és igazi háború is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e.jpg","index":0,"item":"534421b7-be16-4b46-827b-dc657d4372c5","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Pekár Dávid, Raiffeisen Alapkezelő: Ha valaki elhiszi, hogy Trump idején csak felfelé mehetnek a tőzsdék, nagyon meglepődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da157701-707b-47d5-a180-18b55682f5ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj fejlesztésű Audi RS5 minden valószínűség szerint kitart a 6 hengeres hajtás mellett.","shortLead":"A vadonatúj fejlesztésű Audi RS5 minden valószínűség szerint kitart a 6 hengeres hajtás mellett.","id":"20250205_v6-tal-tamad-az-uj-audi-rs5-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da157701-707b-47d5-a180-18b55682f5ba.jpg","index":0,"item":"98a6ac2d-3557-4f7b-944f-b70d384f2f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_v6-tal-tamad-az-uj-audi-rs5-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63-ra","timestamp":"2025. február. 05. 06:41","title":"V6-tal támad az új Audi RS5 a 4 hengeres Mercedes-AMG C 63-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb ársapkákkal próbálják felvenni ellene a harcot, és persze megőrizni a népszerűséget. A kormány populista intézkedései mellett azonban a fogyasztók maguk is a kezükbe vennék a sorsukat, ezért immár többedjére hirdettek bojkottot a kereskedelmi láncok ellen.","shortLead":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb...","id":"20250205_inflacio-horvatorszag-arsapka-hatosagi-ar-bojkott-multik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c.jpg","index":0,"item":"cbf4df28-bd3b-44ba-8b01-ed59ba546dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_inflacio-horvatorszag-arsapka-hatosagi-ar-bojkott-multik-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 12:00","title":"Harc az infláció ellen horvát módra: a lakosság a multik elleni bojkottal, kormányuk ársapkával próbálkozik – nem sok sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","shortLead":"Vadászokat zavart meg az állat a Bükkben.","id":"20250205_bukk-ozd-medve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"490aad81-6b03-490f-ad27-014b563b8580","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bukk-ozd-medve","timestamp":"2025. február. 05. 14:49","title":"A kocsiba pattanva menekült el két vadász egy Ózdnál felbukkanó medve elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]