Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 2023 vége óta nem volt ennyire nagy az infláció, a havi áremelkedés pedig 2022–2023 fordulójának legrosszabb emlékeit idézi.","shortLead":"Magyarországon 2023 vége óta nem volt ennyire nagy az infláció, a havi áremelkedés pedig 2022–2023 fordulójának...","id":"20250211_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34.jpg","index":0,"item":"b4ab5403-a916-4b04-94ae-974963416125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 08:30","title":"Repülőrajtot vettek az árak: 5,5 százalékra ugrott az infláció Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a gyerekre.","shortLead":"Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a gyerekre.","id":"20250210_bonyi-keseles-kiskoru-vademeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"e39bdb50-354a-4070-8e60-ff69b43e1d47","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_bonyi-keseles-kiskoru-vademeles-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 08:16","title":"Vádat emeltek a bőnyi kislány ellen, aki egy húszcentis késsel próbálta megölni egy osztálytársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek kihasználni. Idén azonban nem minden stúdió költ csillagászati összeget, hogy az érkező filmjeikhez kedvet csináljanak.","shortLead":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek...","id":"20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea.jpg","index":0,"item":"4bd52408-d19e-4442-854b-b0b6a2b6a7d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","timestamp":"2025. február. 09. 19:19","title":"Ezek a filmelőzetesek várhatók az idei Super Bowl szünetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első körben Lengyelországon keresztül csatlakoztak az európai uniós hálózathoz.","shortLead":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első...","id":"20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0.jpg","index":0,"item":"df1b2d0c-0421-46eb-82ea-b5bb60adb196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","timestamp":"2025. február. 09. 16:56","title":"Vége az orosz függőségnek: Észtország, Lettország és Litvánia is az uniós villamosenergia-rendszerre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","shortLead":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","id":"20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4dd8fd9e-12ce-4e72-873b-c422a0f28822","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 13:39","title":"Szexjátékok és véres matracok várták a négygyermekes családot a vakációra kibérelt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György most a Psychét ismerteti meg a mai közönséggel február 12-én.","shortLead":"Ambroise Thomas a 19. században két másik operájával lett híres. A Nemzeti Filharmonikusok vezetője, Vashegyi György...","id":"20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8117414-3d2c-4887-8ba4-73c43f0d8996.jpg","index":0,"item":"98726235-c047-4762-b247-6c549e596b47","keywords":null,"link":"/360/20250209_Ambroise-Thomas-Psyche-Vashegyi-Gyorgy-Nemzeti-Filharmonikusok-Mupa","timestamp":"2025. február. 09. 14:20","title":"Külföldi sztárokkal ad elő egy kevésbé ismert francia operát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]