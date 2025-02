Előnybe került a Ferencváros a cseh Victoria Plzen ellen az Európa-liga rájátszásában: Abu Fani góljával 1-0-ra győzött a Groupama Arénában.

A csapat dolgát nehezítette, hogy Varga Ádám a bemelegítés során megsérült, így a tíz napja – Dibusz Dénes csípősérülése miatt – szerződtetett Gróf Dávidnak kellett védenie.

Róla Robbie Keane, a csapat vezetőedzője azt mondta a meccs után, hogy nagyon jól teljesített, de tudták róla, hogy tapasztalt játékos, azért is igazolták le. „Az edzéseken is láttuk, milyen jó karakter, állandóan hallatja a hangját. Sosem ideális egy ilyen csere, de azt mondtam a srácoknak, hogy maradjanak nyugodtak, ez egy jó lehetőség. Ezért kell mindig készen állni, mert bármikor jöhet egy ilyen dolog, még akkor is, ha az ember nem is gondolja. Gróf szerencsére készen állt, és jól sikerült kezelni a helyzetet” – magyarázta az M4 Sportnak.

Az ír szakember arról is beszélt, hogy sikerült teljesíteniük, amit elterveztek: intenzíven kezdeni a meccset. „Tudtuk, hogy lesznek pillanatok, amikor lesz lehetőségünk kárt okozni az ellenfélnek, ez főleg az első félidőben sikerült is. Leginkább annak örülök, milyen jól védekeztünk csapatszinten. Gyakorlatilag az utolsó pillanatig kezeltük az ellenfelet. A második játékrészben talán hiányzott a sorainkból egy kis nyugalom. Túl gyorsan próbáltuk megjátszani az utolsó passzokat, igyekeztünk újra betalálni, de egyszerűen nyugodtabbnak kellett volna maradnunk. Az ellenfélnél végül bejöttek a magas emberek és elkezdtek rájuk ívelgetni, de ezt is jól kezeltük.”

Keane elégedett volt a játékosai hozzáállásával, de óvatosságra intett a visszavágóval kapcsolatban. „Még csak az első meccset nyertük meg, a félidőben vagyunk, nem szabad elszállnunk.”

A jövő csütörtöki visszavágón nem játszhat majd a mostani gólpasszt adó Varga Barnabás, mert egy korábban kapott sárga lapja mellé most egy vélményes belépővel összeszedett egy másikat. Keane túlságosan szigorúnak nevezte az ítéletet, és elárulta, hogy emiatt váltott is néhány szót emiatt az amúgy szerinte jó munkát végző játékvezetővel. „Ez ismét lehetőséget jelent valaki másnak, amit meg kell ragadni. Ideális esetben nem hagynám őt ki a csapatból, mivel nagyon hasznos és nagyon nehéz ellene játszani, de a jövőt illetően jobban kell kezelnünk az ilyen szituációkat, még akkor is, ha ez nem ért lapot. Nem engedhetjük meg, hogy az ilyen játékosokat elveszítsük. Az előző héten is ez történt. Mindenképpen le kell ülnöm a srácokkal, de nem gondolnám, hogy ez ma este sárga lett volna.”

„Nagyon fáj, hogy a következő mérkőzésen nem lehetek ott a csapattal” – ezt már Varga mondta a büntetéséről. Szerinte szó sem volt szabálytalanságról, egyértelműen a labdát, nem pedig az ellenfele lábát találta el. „Mostanában rám jár a rúd ezekkel a sárga lapokkal, igaz, kicsit vehemensebb is vagyok a kelleténél, de ez a kostani abszolút nem volt jogos” – jelentette ki.