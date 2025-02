Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő még legalább egy hétig kórházi kezelésre szorul.","shortLead":"Az egyházfő még legalább egy hétig kórházi kezelésre szorul.","id":"20250222_ferenc-papa-allapota-szombat-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"7a6ada7a-0e40-4dd4-8c9c-885dbc0d3278","keywords":null,"link":"/elet/20250222_ferenc-papa-allapota-szombat-vatikan","timestamp":"2025. február. 22. 10:01","title":"Szűkszavúan tájékoztatott a Vatikán Ferenc pápa állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9c6eb-e21d-424d-ab40-8e514b15c105","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell mindig nagy hardver a nagy ötletekhez: egy mérnöknek sikerült úgy kicsinyítenie egy nagy nyelvi modellt, hogy az ráfér egy pendrive-ra.","shortLead":"Nem kell mindig nagy hardver a nagy ötletekhez: egy mérnöknek sikerült úgy kicsinyítenie egy nagy nyelvi modellt...","id":"20250220_usb-meghajto-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a9c6eb-e21d-424d-ab40-8e514b15c105.jpg","index":0,"item":"bd05db10-7c1f-43ec-97cc-bfd85de8bbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_usb-meghajto-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. február. 20. 16:03","title":"Bravúros ötlet: egy mérnök zsebben elférő méretűre kicsinyített egy nagy nyelvi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","shortLead":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","id":"20250222_usa-hadsereg-trump-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b8ec8f90-5e7c-4735-b8fe-86cb34f27ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-hadsereg-trump-katona","timestamp":"2025. február. 22. 08:30","title":"Trumpék kirúgták az amerikai hadsereg három vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áramcég 3200 fészekkel várja a gólyákat, és új költőládákat erősít az oszlopokra a vércsék és sólymok számára is.","shortLead":"Az áramcég 3200 fészekkel várja a gólyákat, és új költőládákat erősít az oszlopokra a vércsék és sólymok számára is.","id":"20250220_Tobb-szaz-milliot-kolt-golyafeszkekre-az-EON","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f.jpg","index":0,"item":"08eb2493-b351-43e9-8115-c511852bbe7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_Tobb-szaz-milliot-kolt-golyafeszkekre-az-EON","timestamp":"2025. február. 20. 21:27","title":"Több száz milliót költ gólyafészkekre az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával szemben pedig még kritikusabbak.","shortLead":"Az Ipsos közvélemény-kutatása szerint a többség szerint Donald Trump túllépte a hatáskörét, Elon Musk munkásságával...","id":"20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"e3abb989-4406-44de-9263-60e7b47bcd0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_felmeres-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 20. 19:19","title":"Felmérés: az amerikaiak többségének nem tetszik Trump első hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek – kerültek, és azt szeretné, ha törvénnyel tiltanák ki az országból, aki részesült a lobbidollárokból.","shortLead":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek...","id":"20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"ef835b78-80c5-4ffe-af09-2d1b96dbcd49","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","timestamp":"2025. február. 21. 05:30","title":"Ha Orbán kitiltaná a \"guruló dollárok\" elfogadóit, ő és Bayer Zsolt mehetne legelöl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár hónapja sörrel kellett becsalogatni az embereket, most tömve volt a német szocialisták kampányzárója. Különösen a fiatalok körében népszerűek, amihez kellett egy jó beszéd és hogy tudják használni a TikTokot. A program az elmúlt napok után abszurd, de Németországban még van erre tér. ","shortLead":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár...","id":"20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311.jpg","index":0,"item":"7c13a023-6616-45f9-876b-b636a0570bf6","keywords":null,"link":"/360/20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","timestamp":"2025. február. 22. 09:00","title":"Elmentem a német szocialisták kampányzárójára, hogy megnézzem, mekkora luxus demokráciában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni a létesítményt, 50 ezer köbméteres feltöltéssel indul a munka. Ettől várják, hogy jobban tudunk exportálni, majd valamikor 2028-ban.","shortLead":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni...","id":"20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb.jpg","index":0,"item":"3989a04d-2a10-451b-a290-a0bb6b475c6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","timestamp":"2025. február. 21. 08:18","title":"Öt év után elkezdték felépíteni a kikötőt, amit Magyarország vásárolt Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]