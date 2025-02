Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de a lelked mélyén még hiszel abban, hogy rád is vár valahol valaki. Vele már az első találkozásnál úgy érzed, mintha villám csapott volna beléd. Ha a végsőkön túl is kitartasz, akkor elérheted, ami keveseknek sikerül: újra egyesülhetsz a lelked másik felével, az ikerlángoddal.","shortLead":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de...","id":"20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc.jpg","index":0,"item":"dfd250e1-7ee3-42a7-b8b6-a4c0bef8831a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","timestamp":"2025. február. 25. 12:40","title":"Mintha találkoztatok volna már egy másik életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó hírnevének.","shortLead":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó...","id":"20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"fe2c9b54-478a-4266-beec-fdfa7ab8ef10","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:24","title":"Magyar Péter: Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak. ","shortLead":"Most nem ez a legfontosabb – mondják, de Elon Musk elég jól járhat, ha nála lesznek kénytelenek tölteni a pórul jártak...","id":"20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8e1869-2849-402e-b110-e44be3248bf2.jpg","index":0,"item":"9d7dd53b-a6c0-4963-80c0-6f3bc43cc4fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Lekapcsoltatjak-Trumpek-az-osszes-hivatalban-levo-villanyautotoltot","timestamp":"2025. február. 24. 11:04","title":"Lekapcsoltatják Trumpék az összes kormányzati hivatalban lévő villanyautótöltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy videóról, hogy az valódi, vagy a mesterséges intelligenciával generált deepfake.","shortLead":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy...","id":"20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"527888f9-1068-4ad5-9da2-16c824aaa82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","timestamp":"2025. február. 24. 08:03","title":"Az emberek 99,9%-a nem ismeri fel ezt a veszélyt, pedig nagyon súlyos következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt működött. Bár már törölték a Play Áruházból, de az áldozatok eszközein továbbra is folytathatja tevékenységét.","shortLead":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt...","id":"20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"b5171719-ded3-40a1-93b3-b38db61d01cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","timestamp":"2025. február. 24. 19:03","title":"Azonnal törölje – legalább 100 000-szer töltötték le ezt a veszélyes alkalmazást, viszi az adatait és a pénzét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja – közölte a Vígszínház.","shortLead":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész...","id":"20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00.jpg","index":0,"item":"40916e98-3baa-4a62-a7a3-68337dc0ece1","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:45","title":"Meghalt Harkányi Endre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dcf446-6758-4aac-950e-34084f3e9204","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Perlusz László, a VOSZ főtitkára üdvözlendőnek tartja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét, de szerinte az nem fenyeget, hogy a munkaadók megspórolnák a következő évekre tervezett fizetésemeléseket az adókedvezményre hivatkozva.","shortLead":"Perlusz László, a VOSZ főtitkára üdvözlendőnek tartja a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességét, de szerinte...","id":"20250224_vosz-perlusz-laszlo-szja-mentesseg-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45dcf446-6758-4aac-950e-34084f3e9204.jpg","index":0,"item":"d120f23d-706f-4468-a8d7-11ffa4f8ab8b","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_vosz-perlusz-laszlo-szja-mentesseg-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 24. 15:27","title":"A VOSZ azt ígéri, nem maradnak el a béremelések az szja-mentesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]