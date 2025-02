Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65b5a8ab-fc08-4ab9-bdcf-70f93ddc1dac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit és szlovén kutatók olyan összefüggést találtak a légzés és az Alzheimer-kór között, amely alapján nem zárható ki, hogy a betegséget az agy érrendszerének működési zavara váltja ki.","shortLead":"Brit és szlovén kutatók olyan összefüggést találtak a légzés és az Alzheimer-kór között, amely alapján nem zárható ki...","id":"20250224_alzheimer-kor-legzes-agy-gyulladas-tunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b5a8ab-fc08-4ab9-bdcf-70f93ddc1dac.jpg","index":0,"item":"bddeb744-2e62-4760-8af3-0081a9927cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_alzheimer-kor-legzes-agy-gyulladas-tunet","timestamp":"2025. február. 24. 20:03","title":"Figyeljen a légzésére, az Alzheimer-kórra is utalhat, miként veszi a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","shortLead":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","id":"20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583.jpg","index":0,"item":"a8238458-b21d-4bdd-afb9-ed76f77e6f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","timestamp":"2025. február. 25. 07:55","title":"Teljesen átalakították a kormányon belüli munkamegosztást, két fontos miniszter is gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, de igazán jelentős hatás a felső 40 százalék esetében várható.","shortLead":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése...","id":"20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"330277a8-c6fc-4943-befa-3b5fb96a69cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","timestamp":"2025. február. 25. 05:28","title":"GKI: Orbán legújabb osztogatásával is a gazdagabbak járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","shortLead":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","id":"20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b.jpg","index":0,"item":"76e301da-d075-432d-9c21-d2d3a7fc9738","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","timestamp":"2025. február. 24. 11:45","title":"Haláljelmezben jelent meg a bíróságnál a pécsi Volvo-per egyik vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mentők vitték el a helyszínről. ","shortLead":"Mentők vitték el a helyszínről. ","id":"20250225_xix-kerulet-kiugrott-panelhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"c431a768-027b-45b7-ae9b-f83b424db33f","keywords":null,"link":"/elet/20250225_xix-kerulet-kiugrott-panelhazbol","timestamp":"2025. február. 25. 13:17","title":"Kiugrott egy ember egy XIX. kerületi panelházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határozatot így is elfogadták.","shortLead":"A határozatot így is elfogadták.","id":"20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3.jpg","index":0,"item":"2a407a85-4354-472b-a9f4-cd340f63aca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 19:54","title":"Az USA mellett Magyarország is nemmel szavazott az Oroszországot elítélő ENSZ-határozatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb06466-fe98-4619-8570-629d29dc62b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Clint Hill ugrott fel az elnök limuzinjára, amikor Dallasban eldördült a lövés. 93 éves volt.","shortLead":"Clint Hill ugrott fel az elnök limuzinjára, amikor Dallasban eldördült a lövés. 93 éves volt.","id":"20250225_kennedy-merenylet-dallas-titkosszolgalat-ugynok-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eb06466-fe98-4619-8570-629d29dc62b0.jpg","index":0,"item":"da088904-a051-4a84-8a25-8132c07a9e3c","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_kennedy-merenylet-dallas-titkosszolgalat-ugynok-halal","timestamp":"2025. február. 25. 09:13","title":"Meghalt a Kennedy-merénylet egyik leghíresebb fotóján szereplő titkosügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","shortLead":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","id":"20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"2cf98ab3-8698-46f8-824a-e303e3cc850b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. február. 26. 10:05","title":"Megint esnek az árak a kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]