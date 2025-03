Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington Post napilapot, most kitűzte a megadást jelentő fehér zászlót.","shortLead":"Míg Donald Trump első mandátuma idején a tulajdonos Jeff Bezos az ellenállás fészkévé tette a patinás The Washington...","id":"20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de56898-22df-44af-abff-563c8bc0dd68.jpg","index":0,"item":"34686e25-7092-484d-94d1-271e0faad058","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-atallitott-the-washington-post-trump-bezos","timestamp":"2025. március. 21. 11:40","title":"Kiheréli a The Washington Postot Trump kedvéért Jeff Bezos, az Amazon vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező esetleges támadások visszaverését és az alagutak felderítését is gyakorolták a katonák.","shortLead":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező...","id":"20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af.jpg","index":0,"item":"506dc951-2c58-4dc6-afe2-798164b49370","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","timestamp":"2025. március. 19. 16:03","title":"Robotkutyával gyakorlatozott Dél-Korea, hogy felkészüljön az észak-koreai támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a3eaca-b6a8-41ae-8a53-f63c9862da65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón az valószínű. ","shortLead":"Nem adják olcsón az valószínű. ","id":"20250319_elado-hat-kulonleges-Porsche-treler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a3eaca-b6a8-41ae-8a53-f63c9862da65.jpg","index":0,"item":"a2951bff-3eb8-443a-8e3d-82273d3b9ceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_elado-hat-kulonleges-Porsche-treler","timestamp":"2025. március. 19. 20:20","title":"Csak csomagban eladó ez hat különleges Porsche, de trélert is adnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","id":"20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8.jpg","index":0,"item":"d6ba2f3b-dc36-4a44-8106-3c2d2673be68","keywords":null,"link":"/elet/20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","timestamp":"2025. március. 19. 15:52","title":"Bíróság elé állítják a 81 éves vadászt, amiért megölte a lábait szétmarcangoló, védett medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai...","id":"20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c.jpg","index":0,"item":"a00acbf0-c403-4e3a-b880-a2ebabcb778a","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","timestamp":"2025. március. 19. 21:13","title":"Zelenszkij: Trump feltétel nélküli tűzszünetet javasolt, Ukrajna ezt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1.jpg","index":0,"item":"eb688e69-11d0-4106-98fa-c3b10f42de19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. március. 21. 07:42","title":"A Porsche 911-nél is drágább a legfrissebb különleges Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","shortLead":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","id":"20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"02784d60-599d-400c-8d59-f4407abe0de7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","timestamp":"2025. március. 20. 07:49","title":"Új nyomozás indult a felfüggesztett pap ügyében, aki egy McDonald’sban dolgozó fiút zaklathatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d111ca-0be6-4429-9d57-1dc2f7933c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kabinet 5 milliárd forintot szánt szolgálati lakások építésének támogatására, a keretből csak 3 milliárd forint ment el. Navracsics Tibor szerint újabb kör nem lesz, amelyik önkormányzat eddig nem szállt be, az „nem veszi komolyan” a szolgálatilakás-építést.","shortLead":"A kabinet 5 milliárd forintot szánt szolgálati lakások építésének támogatására, a keretből csak 3 milliárd forint ment...","id":"20250320_Kudarc-a-kormany-balatoni-szolgalatilakas-projektje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d111ca-0be6-4429-9d57-1dc2f7933c47.jpg","index":0,"item":"aa3f7790-7dd3-4b8d-a8ef-d4eb73180c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Kudarc-a-kormany-balatoni-szolgalatilakas-projektje","timestamp":"2025. március. 20. 15:18","title":"Kudarcnak tűnik a kormány balatoni szolgálatilakás-projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]