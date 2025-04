Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1507eb51-659c-4405-a298-a8b73956bb34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schulcz József életének 52. évében, súlyos betegségben hunyt el.","shortLead":"Schulcz József életének 52. évében, súlyos betegségben hunyt el.","id":"20250404_Elhunyt-Ujhartyan-polgarmestere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1507eb51-659c-4405-a298-a8b73956bb34.jpg","index":0,"item":"445289e3-8a74-493d-8347-eff9970fdd97","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Elhunyt-Ujhartyan-polgarmestere","timestamp":"2025. április. 04. 13:40","title":"Meghalt Újhartyán polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","shortLead":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","id":"20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37.jpg","index":0,"item":"6b9eef6f-672d-46a3-b369-162b16491e0a","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","timestamp":"2025. április. 05. 08:53","title":"Glutén van a Decathlonban árult Biotech-proteinszeletekben, visszahívták a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek tűnhet, azonban jóval több van mögötte, mint első látásra tűnik.","shortLead":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek...","id":"20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d.jpg","index":0,"item":"ff8b0839-b576-43a2-bad5-cb0aa1955047","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"A Fideszre vagy a Tiszára szavazna Pókember?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8254b2-d3f5-4aa5-8b19-13a0f4e05596","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bárhová megy, a bemutatásánál a nevéhez hozzáragasztják: olimpiai bajnok. Pedig alig volt már hátra egy hónap a párizsi játékok megnyitójáig, amikor eldőlt, hogy a szövetség őt nevezi. Gulyás Michelle meghálálta a bizalmat, a hosszú évek alatt elsajátított mentális technikákat is bevetve, flow állapotban versenyezve győzött az utolsó olyan öttusaversenyen, amelyben még szerepelt a lovaglás. A sportoló a Penge podcastban mindezekről, továbbá a kéretlen kritikák kezeléséről, a nemet mondás nehézségéről és a feladatok sokaságával zsonglőrködésről is mesélt Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak.","shortLead":"Bárhová megy, a bemutatásánál a nevéhez hozzáragasztják: olimpiai bajnok. Pedig alig volt már hátra egy hónap a párizsi...","id":"20250404_penge-podcast-gulyas-michelle-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd8254b2-d3f5-4aa5-8b19-13a0f4e05596.jpg","index":0,"item":"89bf9a55-8058-4aa6-9d0c-5000c8e4eab8","keywords":null,"link":"/elet/20250404_penge-podcast-gulyas-michelle-szilagyi-aron","timestamp":"2025. április. 04. 20:00","title":"Gulyás Michelle: Egy pszichológiai könyvet írhatnék lassan – Penge podcast Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","shortLead":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","id":"20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9.jpg","index":0,"item":"2d8941f2-7cd7-436d-9f28-5dc782998c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","timestamp":"2025. április. 03. 20:11","title":"Anarchista diákok tüntettek Netanjahu ellen a Széll Kálmán téren + képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","shortLead":"Többségüket a magyar–osztrák határon, de a Nickelsdorf–Hegyeshalom nagy határátkelő nyitva marad.","id":"20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"50dcbfc6-2496-40c5-ae14-8e20e1a2db70","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_ausztria-hatarzar-szaj-koromfajas","timestamp":"2025. április. 03. 18:32","title":"Ausztria szombattól lezár 23 határátkelőhelyet a száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft továbbra is azt tervezi, hogy 80 milliárd dollárt költ el új adatközpontok építésére, úgy tűnik, ezt sokkal lassabban teheti meg, mint korábban tervezte.","shortLead":"Bár a Microsoft továbbra is azt tervezi, hogy 80 milliárd dollárt költ el új adatközpontok építésére, úgy tűnik, ezt...","id":"20250404_microsoft-adatkozpont-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00.jpg","index":0,"item":"bb547a62-fcab-45f5-9c82-8a7c5ea5596e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_microsoft-adatkozpont-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 04. 17:03","title":"Keresztbe tehettek a Microsoft nagy tervének Donald Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai összetételét.","shortLead":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai...","id":"20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c.jpg","index":0,"item":"086b667b-e017-415d-8fd4-7568789a580b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","timestamp":"2025. április. 04. 20:12","title":"Líbia segélyszervezeteket tilt ki az országból, köztük van az ENSZ menekültügyi szervezete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]