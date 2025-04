Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"91137bc1-2686-4af4-8c53-1b16e94f2253","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A januárban leköszönt nagykövet tiltotta meg.","shortLead":"A januárban leköszönt nagykövet tiltotta meg.","id":"20250403_usa-nagykovetseg-konzulatus-szextilalom-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91137bc1-2686-4af4-8c53-1b16e94f2253.jpg","index":0,"item":"67a2c719-823d-4800-b7fb-eda7316a07e0","keywords":null,"link":"/elet/20250403_usa-nagykovetseg-konzulatus-szextilalom-kina","timestamp":"2025. április. 03. 19:28","title":"Nem szexelhetnek kínaiakkal a Kínában dolgozó amerikai kormánytisztviselők és a családtagjaik sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG újabb angol csapatot ütne ki a Bajnokok Ligájából, a magyar sznúkertehetség a világbajnoki selejtezőben bizonyítana, a Veszprém pedig címet védene a Magyar Kupában. Tippeljen az áprilisi hónap legizgalmasabb sporteseményeire.","shortLead":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG...","id":"20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"8db37d2a-f6b5-4b18-9eeb-c0aa4fdfd1e2","keywords":null,"link":"/sport/20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 16:53","title":"Az őzike, Győzike és Gyurcsány után az Újpest edzője is az árok partjára került, és csak egy esélye maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már érthető, miért vannak túlterhelve az OpenAI szerverei: egy hét alatt több százmillió képet generáltak a ChatGPT újdonságával.","shortLead":"Már érthető, miért vannak túlterhelve az OpenAI szerverei: egy hét alatt több százmillió képet generáltak a ChatGPT...","id":"20250404_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-hasznalat-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"795e8d9d-276c-4a38-828f-5e52dc8fea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-hasznalat-adatok","timestamp":"2025. április. 04. 11:03","title":"Elképesztő számokat közölt az OpenAI, szétszedik a felhasználók a ChatGPT új képgenerátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz, amiket kijavítva jobb és tartósabb szerkezetet lehet építeni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz...","id":"20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3.jpg","index":0,"item":"e848c19b-c393-48d9-aeca-086123d955c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","timestamp":"2025. április. 05. 10:03","title":"Kína állítja, hogy miután a mérnökei ránéztek a NASA atomreaktorára, kitaláltak egy sokkal jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt olvadt össze.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt...","id":"20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322.jpg","index":0,"item":"7d83cbbb-44e5-4d97-b5f2-69acfad16daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","timestamp":"2025. április. 04. 13:03","title":"Egyesült két porördög a Marson, a NASA kamerája az egészet felvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831ad79c-0663-4078-899a-bec984c86b66","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tavalyi Honor 300 sorozatból kimaradt a Lite modell, viszont idén a gyártó épp a Honor 400 Lite-tal indította el a 2025-ös sorozatot. A szemrevaló modellbe a mesterséges intelligencia is bekerült.","shortLead":"A tavalyi Honor 300 sorozatból kimaradt a Lite modell, viszont idén a gyártó épp a Honor 400 Lite-tal indította el...","id":"20250405_kozepkategorias-honor-400-lite-bemutato-mesterseges-intelligencia-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831ad79c-0663-4078-899a-bec984c86b66.jpg","index":0,"item":"7542bfaa-092a-4547-94e2-483490ee0b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_kozepkategorias-honor-400-lite-bemutato-mesterseges-intelligencia-funkciok","timestamp":"2025. április. 05. 12:30","title":"Android olcsón: itt a Honor 400 Lite, oldalán egy iPhone-tól elcsent gombbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","shortLead":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","id":"20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99.jpg","index":0,"item":"2ac0411e-25a0-4c4f-b0a9-829e0c93bad5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","timestamp":"2025. április. 03. 16:01","title":"Kurt Russell sírhelyet ajándékozott Val Kilmernek, miután westernt forgattak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb2205-a4e1-4f79-98f6-6c045e2cba5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szentinelézek eddig minden modern embert, aki a közelükbe merészkedett, azonnal meggyilkoltak. ","shortLead":"A szentinelézek eddig minden modern embert, aki a közelükbe merészkedett, azonnal meggyilkoltak. ","id":"20250403_szentinelezek-amerikai-turista-kola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcb2205-a4e1-4f79-98f6-6c045e2cba5b.jpg","index":0,"item":"e4558eb7-939e-4a5f-b172-93920bc01330","keywords":null,"link":"/elet/20250403_szentinelezek-amerikai-turista-kola","timestamp":"2025. április. 03. 16:57","title":"Letartóztatták az amerikai turistát, aki egy doboz kólát hagyott a világ legelszigeteltebb törzsénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]