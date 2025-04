Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c635d1c-94d5-494d-a06e-92dbe0fd195b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Soha még akkora figyelem nem övezte a világban a Grönlandon történteket, mint azóta, hogy Donald Trump bejelentette az igényét az óriási szigetre, ahová elküldte „felderítőként” az alelnökét.","shortLead":"Soha még akkora figyelem nem övezte a világban a Grönlandon történteket, mint azóta, hogy Donald Trump bejelentette...","id":"20250405_hvg-trump-gronland-dania-teruleti-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c635d1c-94d5-494d-a06e-92dbe0fd195b.jpg","index":0,"item":"a5f8e680-a747-4ff1-baca-c691f7d4ec77","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-trump-gronland-dania-teruleti-vita","timestamp":"2025. április. 05. 15:30","title":"Trump agresszivitására elutasítással válaszoltak a grönlandiak, akik zárták soraikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan lehet Magyarország családpolitikai bezzegország a Nyugat szemében, miközben a KSH lesújtó adatokat közöl a születésszámról? És mit keres az állam mellett Isten is a hálószobában? Megnéztük, milyen eszmecsere zajlik a társadalom jövőjéről a Karmelita szomszédságában, ahol „safe space”-re találnak a trumpista istenhívők is. ","shortLead":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan...","id":"20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"b287c505-23e4-4914-9a22-e9939b77bdc1","keywords":null,"link":"/360/20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","timestamp":"2025. április. 05. 13:00","title":"Gyerekszüléssel a woke ellen – megnéztük, a keresztény-konzervatívok mit terveznek a hálószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban létrejöhet a találkozójuk.","shortLead":"Donald Trump javasolta az izraeli miniszterelnöknek, hogy személyesen tárgyaljanak, az eddig vártnál is korábban...","id":"20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2.jpg","index":0,"item":"ae12fccb-a491-4216-9052-599e5a8a73ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Netanjahu-Trump-vamok-vamhaboru-izrael-usa","timestamp":"2025. április. 05. 14:59","title":"Netanjahu már hétfőn Trumphoz utazhat, hogy megpróbálja lebeszélni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél évtől jöhet.","shortLead":"A megrendelők tanultak 2008-ból, de még nem biztos, hogy a mélyponton vagyunk, és fellendülés legkorábban a második fél...","id":"20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37f4155-a2e0-4f05-9f73-aa2f129e01b9.jpg","index":0,"item":"4d7efd1b-1b9c-47c1-90ca-9b2e59037540","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fuvarozas-raktarozas-logisztika","timestamp":"2025. április. 06. 08:40","title":"Válság nincs, de a fényes jövő sem csillant még meg a hazai logisztikai ipar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"Ő volt az egyedüli jelölt.","id":"20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33.jpg","index":0,"item":"a563745a-9cb7-4ecf-b1fd-6530f81fa6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","timestamp":"2025. április. 06. 15:20","title":"Az olasz Liga párt megerősítette pártelnöki tisztségében Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének kedves dolgokat mondjon.","shortLead":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének...","id":"20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"9bf01ed4-302f-433d-bb1e-3551d43270a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 20:05","title":"Elon Musk váratlanul azzal állt elő, hogy ő nulla százalékos vámot szeretne Európa és Amerika között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","shortLead":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","id":"20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"4f855a52-26c7-4b09-bc94-c252c12b3f2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 06. 13:32","title":"Ittasan, bedrogozva akartak ralizni, a verseny előtt lekapcsolta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]