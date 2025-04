A világbajnoki címvédő Losonczi Dávid aranyérmet nyert a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában a somorjai birkózó Európa-bajnokságon, miután a fináléban legyőzte olimpiai bajnok bolgár riválisát.

Az ESMTK klasszisa pénteken a finn Waltteri Latvala elleni magabiztos sikerrel kezdett első felnőtt kontinensviadalán, majd a nyolc között küzdelmes mérkőzésen verte 2–1-re a német Hannes Wagnert. Az elődöntőben a szerbek orosz származású címvédőjével, Aleksandr Komarovval találkozott, és 5–1-re nyert.

A fináléban Szemen Novikovval kellett megküzdenie, akit a 2023-as világbajnokságon simán vert, a párizsi olimpián viszont kikapott tőle az elődöntőben. Ezúttal a magyar hatalmas csatában 4–3-ra diadalmaskodott, így mostantól a vb mellett az Eb-nek is ő a címvédője.

Losonczi Dávid aranyérme után a kötöttfogásúak 130 kg-os súlycsoportjában szereplő Vitek Dárius bronzérmet nyert az Eb-n. A BHSE nehézsúlyú versenyzője pénteken első meccsén kikapott a címvédő orosz Szergej Szemjonovtól, aki a vigaszágra vitte őt. Szombat délelőtt ott 3–0-ás hátrányból fordított és nyert 6–3-ra az olasz Danil Sotnikov ellen, így magabiztosan várhatta az esti helyosztót, melyen a fehérorosz Dmitrij Zarubszki volt az ellenfele.

A 25 éves magyar meggyőző volt a mérkőzés első pillanatától kezdve, állásból folyamatosan ő terelgette riválisát, és egy perc után egy szép megindulással kitolta a fehéroroszt a szőnyegről, és 1–0-ás előnybe került. A látványosan passzív Zarubszki gondjai fél perccel később sokasodtak, miután leküldték parterhelyzetbe (2–0), ahol ugyan jól védekezett, de később állásban továbbra is súlytalanul küzdött Vitekkel szemben.

A második menet 2–0-s magyar előnyről indult, és talán azt lehetett várni, hogy a fehérorosz sebességet vált, és megpróbálja leküldetni ellenfelét, ehelyett továbbra is egyértelműen Vitek irányított, és keresett fogást. A meccs képe a bírók számára is egyértelmű volt, így a második figyelmeztetés is Zarubskit sújtotta, amivel Vitek már 3–0-ra vezetett.

A lenti helyzetben ismét elmaradt a magyar akció, állásban viszont a hatodik perc elején Vitek megvillant, a fehérorosz fogásába beleindított, és a hátára vágta ellenfelét, amiért két pont lett a jutalma, a fehéroroszok elutasított challenge-e után pedig még egyet kapott. A mérkőzés ezzel eldőlt, Vitek Dárius végül 6–0-s sikerrel szerezte meg karrierje második Eb-bronzát.

A magyar küldöttség ezzel három dobogós hellyel áll a vasárnapi zárás előtt, mivel Vitek előtt fél órával Losonczi Dávid megnyerte a kötöttfogásúak 87 kg-os fináléját, kedden pedig Végh Richárd a szabadfogásúak 97 kg-os súlycsoportjában lett harmadik.