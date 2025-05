A szezon végén távozik posztjáról Xabi Alonso, a német labdarúgó-bajnokságban második Bayer Leverkusen vezetőedzője.

„Hálás vagyok a klubnak, a játékosaimnak és a stábomnak, minden alkalmazottnak és nem utolsósorban a fantasztikus szurkolóknak. Sikerünk egy kiváló csapatmunka eredménye volt” – nyilatkozta pénteki sajtótájékoztatóján a spanyol szakember.

Xabi Alonso 2022 októberében vette át az együttes irányítás, azóta a klub történetének legsikeresebb időszakát élhették át a szurkolók: az előző szezonban a Leverkusen lett a Bundesliga történetének első veretlen bajnokcsapata, de a Német Kupában is a csúcsra értek, az Európa-ligában pedig csak az Atalanta elleni döntőben kaptak ki, ez volt az egyetlen vereségük a 2023/2024-es idényben.

Játékosként mindent elért, most edzőként is arrafelé tart a Leverkusennel taroló Xabi Alonso A Bayer Leverkusen stadionjához vezető utat hivatalosan Bismarckstrassénak hívják, ám lelkes szurkolók matricákkal átírták Xabi-Alonso-Allee névre. Így tisztelegnek a 42 éves spanyol edző előtt, akinek vezetésével a csapatuk a hétvégén az 51. mérkőzését vívta meg veretlenül, s már csak két meccset kell hoznia a tökéletes szezonhoz: a német kupadöntőt, valamint az Európa Liga fináléját.

„Köszönöm és szeretettel tartozom mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a diadal, beleértve a berlini kupagyőzelmet is, valósággá váljon” – mondta a tréner, aki megjegyezte, biztos abban, hogy a Leverkusen továbbra is pozitív úton halad majd, és követni is fogja ennek alakulását.

Sajtóhírek szerint Xabi Alonso a következő idénytől a Real Madridot irányítja, ahonnan jó eséllyel távozik az olasz Carlo Ancelotti.

Nyitókép: AFP / Ina Fassbender