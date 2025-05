Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint gyakran alkalmaznak Ukrajnában magyarellenes propagandát.","shortLead":"A külügyminiszter szerint gyakran alkalmaznak Ukrajnában magyarellenes propagandát.","id":"20250509_szijjarto-peter-magyar-kemek-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"330d91c9-48dd-4ceb-9ad4-3613947e6e31","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_szijjarto-peter-magyar-kemek-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 11:44","title":"Szijjártó szerint ukrán propaganda a magyar kémek elfogásáról szóló bejelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f71f57-77cb-4bfe-8de1-81f1bd0a172c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa perui, Isten szereti Perut – mondta a dél-amerikai ország elnöke.","shortLead":"A pápa perui, Isten szereti Perut – mondta a dél-amerikai ország elnöke.","id":"20250509_xiv-leo-papa-peru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f71f57-77cb-4bfe-8de1-81f1bd0a172c.jpg","index":0,"item":"8f354b2e-417d-4d67-99cb-42d9cfdc1953","keywords":null,"link":"/elet/20250509_xiv-leo-papa-peru","timestamp":"2025. május. 09. 07:25","title":"Sajátjukként ünneplik a peruiak XIV. Leó pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel szolgál: dombornyomott műremekek készíthetők a segítségével.","shortLead":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel...","id":"20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97.jpg","index":0,"item":"4da03e7e-cc45-4143-a1e4-ebc248b47f4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","timestamp":"2025. május. 10. 16:03","title":"Ez az otthoni nyomtató elég furcsára képes: dombornyomott 3D-s effekteket is csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd574cd2-928f-4d99-8684-ccaffef9cbf4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A rendelet célja „a drogériai termékek árának csökkentése a magyar családok védelme érdekében”. A kormány a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve döntött.","shortLead":"A rendelet célja „a drogériai termékek árának csökkentése a magyar családok védelme érdekében”. A kormány a háborús...","id":"20250509_drogeria-arresstop-rendelet-megjelent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd574cd2-928f-4d99-8684-ccaffef9cbf4.jpg","index":0,"item":"ed46b662-b00d-4cac-a48e-2ad7ebc3bbd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_drogeria-arresstop-rendelet-megjelent-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 07:34","title":"Este megjelent a rendelet az újabb árréskorlátozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae44bfc1-30eb-41ec-9521-1c76b450c6c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A három évtizede működő magyar–amerikai rendészeti oktatási intézmény első a kategóriájában, és globálisan is mintateremtő lett. A résztvevők kiemelték a nemzetközi együttműködés jelentőségét, valamint visszaemlékeztek a belügyminiszter szerepére az alapítása kapcsán.","shortLead":"A három évtizede működő magyar–amerikai rendészeti oktatási intézmény első a kategóriájában, és globálisan is...","id":"20250509_A-budapesti-Nemzetkozi-Rendeszeti-Akademia-30-evfordulojat-unnepelte-Pinter-es-az-amerikai-kovetseg-emberei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae44bfc1-30eb-41ec-9521-1c76b450c6c3.jpg","index":0,"item":"1b32df05-f246-4c1a-be99-74d74a6e8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_A-budapesti-Nemzetkozi-Rendeszeti-Akademia-30-evfordulojat-unnepelte-Pinter-es-az-amerikai-kovetseg-emberei","timestamp":"2025. május. 09. 17:02","title":"Pintér és az amerikai követség emberei együtt ünnepelték a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémia alapításának kerek évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti a szélsőjobbos jelöltet az Európai Unióban.","shortLead":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti...","id":"20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12.jpg","index":0,"item":"8d974f28-2a20-4ac7-89ae-16e7107d8634","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","timestamp":"2025. május. 09. 18:34","title":"A szélsőjobboldali Simion elleni szavazásra kérik a híveiket a romániai magyar egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény szerint bármikor megvadítható és élvezetes kanyarvadászatra fogható. Teszten a magyar kéz által rajzolt CLE csúcsmodellje.","shortLead":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény...","id":"20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee.jpg","index":0,"item":"c5a7d56f-721d-4d41-a64b-673922f38690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 10. 07:21","title":"Skizofrén élménygép: teszten a finoman kemény Mercedes-AMG CLE 53 sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány nekiállt erőszakkal letörni az inflációt.","shortLead":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány...","id":"20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"1f4c9967-a50d-4315-a896-a6a034bb70f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","timestamp":"2025. május. 09. 10:54","title":"Élelmiszerek, a telefondíjak és a gáz is ott van a legjobban dráguló áruk listáján, mióta a kormány fenyegeti az áremelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]