[{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapjogok korlátozását és a Pride betiltását nehezményezik. Az aláírók száma még nőhet.","shortLead":"Az alapjogok korlátozását és a Pride betiltását nehezményezik. Az aláírók száma még nőhet.","id":"20250524_14-unios-orszag-irta-ala-azt-az-elitelo-nyilatkozatot-amivel-Orbant-varjak-kedden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"8d7470cc-122f-4d69-bf47-2192e72159f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_14-unios-orszag-irta-ala-azt-az-elitelo-nyilatkozatot-amivel-Orbant-varjak-kedden","timestamp":"2025. május. 24. 08:29","title":"Már 14 uniós ország csatlakozott az elítélő nyilatkozathoz, amivel Orbánt várják kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f338d4-5af6-4568-8c1f-5cd57e6a9440","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa számára is fontosak az erdélyi magyarok és a moldáviai románok. Lapszemle.","shortLead":"Európa számára is fontosak az erdélyi magyarok és a moldáviai románok. Lapszemle.","id":"20250524_Orban-azt-hitte-az-erdelyiek-mindent-bevesznek-de-mellefogott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f338d4-5af6-4568-8c1f-5cd57e6a9440.jpg","index":0,"item":"991fc00c-25e3-435d-bf90-263aba3e00a3","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-azt-hitte-az-erdelyiek-mindent-bevesznek-de-mellefogott","timestamp":"2025. május. 24. 08:39","title":"Orbán azt hitte, az erdélyiek mindent bevesznek, de melléfogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","id":"20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575.jpg","index":0,"item":"1da4cabd-e3a0-45b7-8d87-90c4b872e433","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 17:33","title":"Magyar Péter a Néppártban kémkedő RMDSZ-képviselőkről és buszoztatott provokátorokról beszélt Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a bérek, de ez hamarosan megfordulhat.","shortLead":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig...","id":"20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013.jpg","index":0,"item":"70132786-51f4-44db-b699-4e87469639ea","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","timestamp":"2025. május. 25. 08:30","title":"Közeleg az idő, amikor azok járhatnak jól, akik saját célra vennének lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d0eb4-9b07-440f-8433-c2da40cb6a1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű valcer május 31-én, a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában hangzik majd el világűr-szerte. ","shortLead":"A népszerű valcer május 31-én, a Bécsi Szimfonikus Zenekar előadásában hangzik majd el világűr-szerte. ","id":"20250525_Kek-Duna-keringo-Strauss-az-urben-Europai-Urugynokseg-radiojelek-Becsi-Szimfonikus-Zenekar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/635d0eb4-9b07-440f-8433-c2da40cb6a1b.jpg","index":0,"item":"96a651f3-aa6b-4ca2-a96f-d3662f159787","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Kek-Duna-keringo-Strauss-az-urben-Europai-Urugynokseg-radiojelek-Becsi-Szimfonikus-Zenekar","timestamp":"2025. május. 25. 19:37","title":"Rádiójelekkel sugározzák az űrbe a Kék Duna keringőt, akár a Holdról is lehetne hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","shortLead":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","id":"20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"30e73cf7-cc35-4170-b8db-1951e6003996","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","timestamp":"2025. május. 24. 16:36","title":"Nem a filmek minősége, hanem egy hatalmas áramszünet borzolta a kedélyeket Cannes-ban a díjátadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple sokat pletykált hajtható iPadje (MacBookja?) lenne.","shortLead":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple...","id":"20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0.jpg","index":0,"item":"80f1e396-fe9f-4fb8-b35e-d0641f572ff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","timestamp":"2025. május. 24. 16:03","title":"Egy elég különleges számítógéppel rukkolt ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]