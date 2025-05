Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat Balásy Gyula cégétől.","shortLead":"A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó...","id":"20250527_Zaszlo-zaszlo-sziv-szo-szerint-Milliardos-megrendelest-kapott-a-kormany-hazi-kommunikatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"53f00d54-778d-4f45-a13e-01926bc34853","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Zaszlo-zaszlo-sziv-szo-szerint-Milliardos-megrendelest-kapott-a-kormany-hazi-kommunikatora","timestamp":"2025. május. 27. 08:33","title":"Zászló, zászló, szív – szó szerint. Milliárdos megrendelést kapott a kormány házi kommunikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt a mentőre. A napokban visszavették a munkahelyére. ","shortLead":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt...","id":"20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c2ec95e3-0dd4-48d0-a2a6-4293b3f2ff3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","timestamp":"2025. május. 25. 20:19","title":"Jogellenesen rúgta ki az Országos Mentőszolgálat a szakszervezeti elnököt, akit szivárogtatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint még mindig az infláció miatt aggódnak a legtöbben. ","id":"20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"1e40dd9d-ed0e-49be-b7f5-7ad6e80f5e94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_anyagi-bizonytalansag-magyarorszag-felmeres","timestamp":"2025. május. 26. 11:25","title":"Tíz magyar felnőttből kilenc anyagi bizonytalanságot érez, és a többség még rosszabb helyzetre számít a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","shortLead":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","id":"20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460.jpg","index":0,"item":"9f15c248-5b4a-496d-88d1-21850f1a8c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","timestamp":"2025. május. 27. 08:03","title":"Vegye elő a telefont, nyissa meg a böngészőt, épp most jelenik meg ez a sor hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980d06a-fd46-498c-8942-9edb6a021791","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A másolatok és az utángyártott termékek mind megbuktak az ellenőrzésen. ","shortLead":"A másolatok és az utángyártott termékek mind megbuktak az ellenőrzésen. ","id":"20250526_usb-tolto-fogyasztovedelem-forgalombol-kivonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5980d06a-fd46-498c-8942-9edb6a021791.jpg","index":0,"item":"192b5e59-da5a-4fce-a24b-2854eb2e0a28","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_usb-tolto-fogyasztovedelem-forgalombol-kivonas","timestamp":"2025. május. 26. 10:27","title":"USB-töltőket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, majdnem 90 százalékuk nem felelt meg a biztonsági előírásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf632a-b656-4c7a-8d2f-39520f6aa991","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A séf csak tavaly év végén nyitotta meg legújabb éttermét Dubajban, de máris megkapta a gasztronómiában elérhető legmagasabb elismerést, a három Michelin-csillagot.","shortLead":"A séf csak tavaly év végén nyitotta meg legújabb éttermét Dubajban, de máris megkapta a gasztronómiában elérhető...","id":"20250526_Megvan-a-vilag-elso-sefje-akinek-harom-etterme-is-harom-Michelin-csillaggal-rendelkezik-bjorn-frantzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf632a-b656-4c7a-8d2f-39520f6aa991.jpg","index":0,"item":"d9b6eb5e-22c1-43b2-8024-c2c4d215959c","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-a-vilag-elso-sefje-akinek-harom-etterme-is-harom-Michelin-csillaggal-rendelkezik-bjorn-frantzen","timestamp":"2025. május. 26. 15:50","title":"Megvan a világ első séfje, akinek három étterme is három Michelin-csillaggal rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","shortLead":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","id":"20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6.jpg","index":0,"item":"cf86ca7e-b6a5-4c06-b46d-c000314e2f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","timestamp":"2025. május. 27. 12:24","title":"A kormánymédia szerint szabotázs, ha valaki máshogy szavaz, mint amit Orbán Viktor mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","shortLead":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","id":"20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab.jpg","index":0,"item":"5134ec62-066f-41bf-8d99-2ca19da97e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 26. 11:20","title":"Kivár a piac, ilyen üzemanyagárakkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]