[{"available":true,"c_guid":"83c49d99-967c-41c6-9db1-9ebadafb6d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok az összes állatot elkobozták. ","shortLead":"A hatóságok az összes állatot elkobozták. ","id":"20250602_Majdnem-otven-merges-kigyot-akart-csomagjaban-a-repulore-csempeszni-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83c49d99-967c-41c6-9db1-9ebadafb6d4f.jpg","index":0,"item":"70f5510a-53b3-427b-9104-e6ebb8a44659","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Majdnem-otven-merges-kigyot-akart-csomagjaban-a-repulore-csempeszni-foto","timestamp":"2025. június. 02. 12:42","title":"Majdnem ötven mérges kígyóval kaptak el egy férfit a mumbai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ellehetetlenítési törvényről, vagyonának gyarapodásáról és a luxizásról is kérdezte az ország leggazdagabb emberét a portál.","shortLead":"Az ellehetetlenítési törvényről, vagyonának gyarapodásáról és a luxizásról is kérdezte az ország leggazdagabb emberét...","id":"20250601_Meszaros-Lorinc-munchen-444","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"24771204-0e62-402e-a8c7-482a1077137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Meszaros-Lorinc-munchen-444","timestamp":"2025. június. 01. 10:44","title":"Mészáros Lőrinc a 444-nek: „Maguk propagandisták, úgyhogy húzzanak haza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5621f3-75cd-40b8-a026-a4baf23d7190","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Soha nem nyert még csapat 5–0-ra a fináléban.","shortLead":"Soha nem nyert még csapat 5–0-ra a fináléban.","id":"20250531_bajnokok-ligaja-donto-inter-paris-saint-germain-psg-munchen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c5621f3-75cd-40b8-a026-a4baf23d7190.jpg","index":0,"item":"5c0dd7ac-86b5-4eee-a120-a8c223b6a8c0","keywords":null,"link":"/sport/20250531_bajnokok-ligaja-donto-inter-paris-saint-germain-psg-munchen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 20:49","title":"Kiütés a BL-döntőben: története során először győzött a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7421ab-c403-4b8d-bb96-027e49e5cd89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyelőre inkább a kihívások látszanak a körforgásos gazdaságban.","shortLead":"Egyelőre inkább a kihívások látszanak a körforgásos gazdaságban.","id":"20250602_50-milliard-veszteseg-Mohu-hulladekkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7421ab-c403-4b8d-bb96-027e49e5cd89.jpg","index":0,"item":"d76ed6a7-7566-4520-a79d-286fcbcbacb9","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_50-milliard-veszteseg-Mohu-hulladekkezeles","timestamp":"2025. június. 02. 08:50","title":"50 milliárdot bukott a Mohu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett valaki mással fussanak neki a választásnak – állítja a VSquare.","shortLead":"Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett...","id":"20250601_VSquare-orban-fidesz-miniszterelnok-valasztas-jelolt-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92.jpg","index":0,"item":"f8f6709b-c8b9-42d3-8a88-9684a3b58d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_VSquare-orban-fidesz-miniszterelnok-valasztas-jelolt-2026","timestamp":"2025. június. 01. 17:54","title":"VSquare: Létezik egy olyan forgatókönyv, hogy ne Orbán legyen a Fidesz miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisföldalatti kivételével.","shortLead":"A Kisföldalatti kivételével.","id":"20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6.jpg","index":0,"item":"918154db-78fa-4f75-97cf-6934c1d0d0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","timestamp":"2025. június. 01. 08:45","title":"Mától tovább járnak a metrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","shortLead":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","id":"20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"0116127e-321e-4bcf-811c-1179e62fcd1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","timestamp":"2025. június. 02. 14:05","title":"Újabb gyárat épít Magyarországon egy kínai villanyautós óriás – Szijjártónak a Bajnokok Ligája kieséses szakasza ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor a Giro d’Italia záró szakaszán megjelent a pápa.","shortLead":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor...","id":"20250601_giro-papa-kerekpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800.jpg","index":0,"item":"955a3667-85ce-4607-af44-b8924e12619f","keywords":null,"link":"/elet/20250601_giro-papa-kerekpar","timestamp":"2025. június. 01. 19:18","title":"Megállt a Giro mezőnye Rómában, amikor a pápa kiment fogadni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]