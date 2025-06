Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországról jó eladási számokat kapott a Suzuki, külföldről viszont sokkal kevesebb pénz érkezett be.","shortLead":"Magyarországról jó eladási számokat kapott a Suzuki, külföldről viszont sokkal kevesebb pénz érkezett be.","id":"20250530_Magyar-Suzuki-nyereseg-profit-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a.jpg","index":0,"item":"67a05f17-e27d-4a6d-bae9-f50ef0c7d0fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Magyar-Suzuki-nyereseg-profit-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:13","title":"Egy év alatt a negyedére esett vissza a Magyar Suzuki nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja egy új konkurens, a Xiaomi saját fejlesztésű új alkalmazásprocesszora.","shortLead":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja...","id":"20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7.jpg","index":0,"item":"f5dd4ae5-eb5c-41fc-a753-455dde61e8db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","timestamp":"2025. május. 31. 14:03","title":"Androidos mobilok: megszorongatja a Xiaomi processzora a Qualcomm szuperchipjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre kevesebben szerettek volna magyart is. A magyar kivándorlók közül eközben a legtöbben Németországban találtak új otthont.","shortLead":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre...","id":"20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc.jpg","index":0,"item":"7584eb63-5582-4872-ab9c-e6fba55e470a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. június. 01. 11:00","title":"Kétszer annyi orosz kapja meg a magyar állampolgárságot, mint a háború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel fokozható a teljesítmény a munkahelyeken, sőt ez a tartós üzleti siker alapja – állítja Amy C. Edmondson, a Harvard Üzleti Iskolájának professzora. Mi az a pszichológiai biztonság, hogyan teremthető meg, és mennyire van jelen a magyar munkahelyeken?","shortLead":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel...","id":"20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73.jpg","index":0,"item":"4838e9fc-0577-45c3-8fa9-223912a5e0b3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","timestamp":"2025. május. 30. 19:06","title":"„Nem akarjuk, hogy tudatlannak higgyenek? Ne kérdezzünk!” – kiégés ellen a hibázás kultúrájára lenne szükség a magyar munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b030679b-cf90-4b47-9cc0-66d34f20e68d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen csaknem 17 millió forintot bukott az a férfi, aki egy befektetési csalás áldozata lett. Mutatjuk, hogyan néz ki az átverés, és mire kell figyelnie.","shortLead":"Összesen csaknem 17 millió forintot bukott az a férfi, aki egy befektetési csalás áldozata lett. Mutatjuk, hogyan néz...","id":"20250530_hamis-befektetes-rendorseg-figyelmeztetes-csalas-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b030679b-cf90-4b47-9cc0-66d34f20e68d.jpg","index":0,"item":"1ce3fb8c-b33e-4e19-b6e9-00f3f30bd0ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_hamis-befektetes-rendorseg-figyelmeztetes-csalas-telefon","timestamp":"2025. május. 30. 15:44","title":"Ha ilyen számról hívják, fel se vegye – aki megtette, attól 17 millió forintot loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alfons Mais úgy véli, ismét növekszik a fenyegetés Moszkva részéről, módszeresen zajlanak az előkészületek a hosszan tartó viszályra a Nyugattal és évszámot is mondott, hogy szerinte mikor lehet számítani a támadásra. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Alfons Mais úgy véli, ismét növekszik a fenyegetés Moszkva részéről, módszeresen zajlanak az előkészületek a hosszan...","id":"20250531_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"658629a9-00af-41ca-8a57-eff6f1b0435c","keywords":null,"link":"/360/20250531_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 31. 10:13","title":"Nemzetközi lapszemle: A Bundeswehr főparancsnoka szerint az orosz haderők összecsapásra készülnek a NATO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aceb6e-4c72-44fd-ba2f-fa2e01d1bdda","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Fiatalos lendület a rutinnal szemben, betonkemény védekezés a virtuóz letámadás ellen – így lehetne röviden jellemezni a szombati Bajnokok Ligája-döntő résztvevőit. A Paris Saint-Germain története első, az Inter negyedik győzelmére tör. Az utóbbi években mindkét csapat járt már a fináléban, de elvéreztek. Mi dönthet most?","shortLead":"Fiatalos lendület a rutinnal szemben, betonkemény védekezés a virtuóz letámadás ellen – így lehetne röviden jellemezni...","id":"20250530_bajnokok-ligaja-donto-munchen-inter-paris-saint-germain-ousmane-dembele-francesco-acerbi-luis-enrique-hakan-calhanoglu-fabian-ruiz-messi-neymar-mbappe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81aceb6e-4c72-44fd-ba2f-fa2e01d1bdda.jpg","index":0,"item":"8e4a106f-9cea-4fc8-9973-560f720d864b","keywords":null,"link":"/sport/20250530_bajnokok-ligaja-donto-munchen-inter-paris-saint-germain-ousmane-dembele-francesco-acerbi-luis-enrique-hakan-calhanoglu-fabian-ruiz-messi-neymar-mbappe","timestamp":"2025. május. 30. 16:30","title":"Az egyik majdnem csődbe ment, a másik kikukázta a legjobbjait – mi dönthet a Bajnokok Ligája döntőjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]