[{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Borzasztó részletek derültek ki a letartóztatott javítóintézeti igazgató és bűntárs párja ügyében.","shortLead":"Borzasztó részletek derültek ki a letartóztatott javítóintézeti igazgató és bűntárs párja ügyében.","id":"20250530_Prostituciora-kenyszeritett-lanyokat-a-javitointezet-a-Fidesz-altal-kituntetett-mostanra-letartoztatott-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"a99eb928-b487-4f68-87a9-836a724c3cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Prostituciora-kenyszeritett-lanyokat-a-javitointezet-a-Fidesz-altal-kituntetett-mostanra-letartoztatott-igazgatoja","timestamp":"2025. május. 30. 09:08","title":"Prostitúcióra kényszerített lányokat a javítóintézet Fidesz által kitüntetett, mostanra letartóztatott igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e5252-3949-4296-9394-6b427ab55016","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem egy ilyet látni. ","shortLead":"Nem egy ilyet látni. ","id":"20250530_Visszapillanton-logo-arcmaszk-miatt-nem-latta-a-biciklist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f4e5252-3949-4296-9394-6b427ab55016.jpg","index":0,"item":"ae10862f-a970-4d8a-aba3-3fd7bae1b7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Visszapillanton-logo-arcmaszk-miatt-nem-latta-a-biciklist","timestamp":"2025. május. 30. 07:38","title":"Visszapillantón lógó arcmaszk miatt nem látta a biciklist a sofőr, baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése. Most is egy újabb világrekordot mondhat a magáénak ennek köszönhetően.","shortLead":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése...","id":"20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5.jpg","index":0,"item":"4150cfdc-7ae1-40e6-81fb-f42861ac9b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","timestamp":"2025. május. 31. 20:03","title":"Megvan az új világrekord, új korszak jöhet: már ennyire gyors a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokkal ezelőtt fel kellett állnia a Sonos vezérigazgatói székéből a cég első emberének egy katasztrofálisnak minősített alkalmazás-bevezetés után. Utódja most magyarázni próbálja, mi is történt valójában.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt fel kellett állnia a Sonos vezérigazgatói székéből a cég első emberének egy katasztrofálisnak...","id":"20250531_sonos-ceo-app-frissites-tom-conrad-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"f037ad89-1481-42e2-85e5-d6e5e9e67341","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_sonos-ceo-app-frissites-tom-conrad-magyarazat","timestamp":"2025. május. 31. 06:03","title":"Az új vezérigazgató magyarázza a hibát, amiért a régi távozott: nem értette meg a cég, hogyan működik a való világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal kapcsolatban. Miután az egyik belengetett rendelkezés Kalifornia szíve-csücskét, az Apple-t érintené, az állam főügyésze úgy érezte, lépnie kell.","shortLead":"Amióta Donald Trump újra elnök lett, csak úgy repkednek a fenyegetések, a kisebb-nagyobb számok a különféle vámokkal...","id":"20250531_donald-trump-apple-per-kalifornia-fougyesze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e.jpg","index":0,"item":"46330451-52dd-4ab4-98e0-76291c607fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_donald-trump-apple-per-kalifornia-fougyesze","timestamp":"2025. május. 31. 18:03","title":"Beperelné Kalifornia főügyésze a Trump-adminisztrációt az Apple miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33489783-2f4d-4876-8ab7-d61be02b77c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Széchenyi István Hitelszövetkezet korábbi elnökét félmilliárdos kárt okozó hűtlen kezelésben találták bűnösnek. A korábbi ügyvezető is letöltendőt kapott, öt vádlottat felfüggesztettre ítéltek.","shortLead":"A Széchenyi István Hitelszövetkezet korábbi elnökét félmilliárdos kárt okozó hűtlen kezelésben találták bűnösnek...","id":"20250530_Harom-ev-letoltendot-kapott-Torocskei-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33489783-2f4d-4876-8ab7-d61be02b77c3.jpg","index":0,"item":"40d50417-be78-4706-b8c2-efc886887529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Harom-ev-letoltendot-kapott-Torocskei-Istvan","timestamp":"2025. május. 30. 19:01","title":"Három év letöltendőt kapott Töröcskei István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ac266-3827-40db-8871-bdfc347aa095","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Orbán Viktor Ukrajna-ellenes napot tart: reggel így indított a Kossuth rádióban, néhány órával később pedig ugyanezt adta elő az MKIK gyűlésén is. Elsorolta, hogy 2022 óta mi mindenben segítette a kormány a vállalkozásokat, és csupa jót ígért 2026 utánra is – ha ők maradnak. Ha nem, akkor viszont világvége, gazdasági hanyatlás, GMO-s élelmiszerek és adóemelés jön.","shortLead":"Úgy tűnik, Orbán Viktor Ukrajna-ellenes napot tart: reggel így indított a Kossuth rádióban, néhány órával később pedig...","id":"20250530_Orban-az-iparkamara-gyulesen-agitalt-Ukrajna-ellen-es-mar-2026-utanra-is-megigert-mindent-a-vallalkozoknak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ac266-3827-40db-8871-bdfc347aa095.jpg","index":0,"item":"dc9aa156-dbd6-46f3-868c-710de17b3337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-az-iparkamara-gyulesen-agitalt-Ukrajna-ellen-es-mar-2026-utanra-is-megigert-mindent-a-vallalkozoknak-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 12:32","title":"Orbán az iparkamara gyűlésén agitált Ukrajna ellen, és már 2026 utánra is megígért mindent a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]