[{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az észak-magyarországi megyében jelentősen az országos átlag felett van a halálozás, a férfiaknál 12, a nőknél 9 százalékos az eltérés, emellett a várható élettartam mindkét nem esetében alacsonyabb a magyarországi átlagnál – derül ki a megye egészségi helyzetéről készült beszámolóból, amelyről csütörtökön tárgyalt a nógrádi közgyűlés.","shortLead":"Az észak-magyarországi megyében jelentősen az országos átlag felett van a halálozás, a férfiaknál 12, a nőknél 9...","id":"20180920_nograd_megye_kozgyules_egeszsegugyi_halalozasi_adatok_tisztifoorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888713c-9723-4393-8d3c-e666830c923f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_nograd_megye_kozgyules_egeszsegugyi_halalozasi_adatok_tisztifoorvos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:44","title":"Döbbenetes demográfiai adatok érkeztek Nógrádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af40bab-f1c5-49e4-b36a-b69c11da67c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És igen, a szerepeket továbbra is Tom Hiddleston és Elizabeth Olsen alakítanák.","shortLead":"És igen, a szerepeket továbbra is Tom Hiddleston és Elizabeth Olsen alakítanák.","id":"20180919_Tobzodhatnak_a_Marvelrajongok_sajat_sorozatot_kap_Loki_es_a_Skarlat_Boszorkany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af40bab-f1c5-49e4-b36a-b69c11da67c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334bba1d-af4e-4831-b0f4-0fe55ecc0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Tobzodhatnak_a_Marvelrajongok_sajat_sorozatot_kap_Loki_es_a_Skarlat_Boszorkany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:42","title":"Tobzódhatnak a Marvel-rajongók: saját sorozatot kaphat Loki és a Skarlát Boszorkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Valencia elleni Bajnokok Ligája mérkőzés 30. percében elvesztette a fejét. ","shortLead":"A Valencia elleni Bajnokok Ligája mérkőzés 30. percében elvesztette a fejét. ","id":"20180919_Cristiano_Ronaldo_piros_lap_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73dcd82a-1dbe-451c-971c-2cbcb036378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebd1189-e806-4a59-941f-7281f9396022","keywords":null,"link":"/sport/20180919_Cristiano_Ronaldo_piros_lap_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:59","title":"BL: Cristiano Ronaldo piros lapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Az ausztráliai Queenslandben most egy 12 éves kislányt, szerdán egy 46 éves nőt támadott meg cápa, mindketten súlyosan...","id":"20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d928bb4-7412-4edc-ba69-4fd21001085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38404737-7a22-4510-a7c3-bf7ab907c647","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Egy_nap_alatt_ez_a_masodik_sulyos_capatamadas_az_ausztral_paradicsomban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:36","title":"Egy nap alatt ez a második súlyos cápatámadás az ausztrál paradicsomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok legalábbis optimisták.","shortLead":"A politikusok legalábbis optimisták.","id":"20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa573c62-1242-4dcc-bcb2-2a138f000f23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:44","title":"Brexit: elérhető közelségben a megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank elnöke. Szerinte ez a globalizáció pozitív hatása. Az amerikai Jim Yong Kim elmondta, hogy a Világbank napi 1,9 dollárban (514 forint) állapította meg az abszolút szegénység mértékét, és e szerint mindenütt számottevő a javulás – kivéve a szubszaharai Afrikát.","shortLead":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank...","id":"20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d3dcf-2b2c-415f-a9c4-6dbb01d0abd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:18","title":"Ön meg tudna élni napi 514 forintból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","shortLead":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","id":"20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c9a3-6369-4e41-81d9-3f5ad9bc05d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:56","title":"Elektromos Audikat is gyártanak majd Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c63c9-fa6c-4d6c-910e-772a5ce5b771","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok Franciaország immár Belgiummal holtversenyben vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss világranglistáját.","shortLead":"A világbajnok Franciaország immár Belgiummal holtversenyben vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss...","id":"20180920_fifa_vilagranglista_ket_elso_helyezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c63c9-fa6c-4d6c-910e-772a5ce5b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898c1fb4-97ff-4572-a7f9-f71e623849fd","keywords":null,"link":"/sport/20180920_fifa_vilagranglista_ket_elso_helyezett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:53","title":"Ilyen még nem volt a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]