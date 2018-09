Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat kérnek a politikustól. Több önkormányzat szerint nem politikai jellegű az aláírásgyűjtés, ezért közterülethasználati engedélyt és napidíjat kérnek a politikustól.

2018. szeptember. 28. 20:39
Különös érveléssel akadályozzák Hadházy aláírásgyűjtését

A már sorozatgyártásban lévő e-tron első példányait még az év vége előtt átvehetik a vásárlók.

2018. szeptember. 27. 13:21
Komoly az érdeklődés az első tisztán elektromos Audi iránt A betörésektől, a tűzesetektől, a villámcsapástól és a vihar okozta károktól félve kötünk elsősorban biztosítást. Pedig vagyontárgyainkban legtöbbször csőtörés és beázás okoz kárt. És nem feledkezhetünk meg a baleseti kockázatokról sem. Ha már megtörtént a baj, nem árt tudni, mit is tegyünk. A betörésektől, a tűzesetektől, a villámcsapástól és a vihar okozta károktól félve kötünk elsősorban biztosítást. Pedig vagyontárgyainkban legtöbbször csőtörés és beázás okoz kárt. És nem feledkezhetünk meg a baleseti kockázatokról sem. Ha már megtörtént a baj, nem árt tudni, mit is tegyünk.

2018. szeptember. 28. 07:30
8 dolog, amit mindenképpen tegyünk meg, ha kár ért minket

A volt orosz-brit kettős ügynök egy német hírmagazin szerint az orosz katonai hírszerzés aktív ügynökeit leplezte le, lehet, hogy ezért próbálták megölni.

2018. szeptember. 28. 18:22
Több NATO-tagországnak is kémkedhetett Szergej Szkripal

Egy ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére kiderült, a kormánytagokon kívül hány politikai kinevezettet, tanácsadót alkalmaz az Agrárminisztérium.

2018. szeptember. 27. 14:36
Nem volt dáridó az agrártárcánál

A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.

2018. szeptember. 27. 15:38
Ha csak a magas vízdíj miatt tervez költözést, most gondolja meg A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció szerint a miniszterelnök Garancsi István vendége volt. A MOL-Vidi tulajdonosa nem vett részt a gálán, Mészáros Lőrinc viszont igen. A FIFA-gála idején Londonban volt az a luxusgép, amellyel korábban Orbán Viktor is utazott. A fideszes kommunikáció szerint a miniszterelnök Garancsi István vendége volt. A MOL-Vidi tulajdonosa nem vett részt a gálán, Mészáros Lőrinc viszont igen.

2018. szeptember. 28. 10:50
Egyre jobban sántít a magyarázat Orbán luxusrepülős útjáról

Még nem indított nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátalján kiadott magyar útlevelek ügyében, ellentétben Jurij Lucenko főügyész állításával - közölte Olena Hitljanszka, az SZBU szóvivője a LIGA.net ukrán hírportál szerint.

2018. szeptember. 28. 09:52
Az ukránok sem tudják, hogy vizsgálják-e a magyar útlevelek ügyét