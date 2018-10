A Lego-kockák sokoldalúságát senki sem vitathatja, hiszen gyerekek közt is népszerű építőelemekből már sokszor bebizonyosodott, hogy nem csak szimpla játékról van szó. Ezt most egy újabb, ráadásul szívmelengető történet igyekszik erősíteni, amely azt mutatja be, hogyan sikerült néhány tucat elem segítségével megmenteni egy valószínűleg halálra ítélt teknős életét.

Az amerikai Baltimore egy parkjában még tavasszal talált rá egy sérült teknősre a Maryland Állatkert egyik gondozója az intézmény beszámolója szerint. Az állat páncéljának alsó része több helyen is el volt törve, mely a kisteknős számára gyaníthatóan komoly fájdalmakat okozott, amikor a földdel érintkezve próbált előrébb kúszni.

Az állatot megtalálása után ugyan megműtötték, páncéljának sérült részeit pedig nagyjából helyrehozták, a mozgásból adódó fájdalom csillapítása továbbra is megoldhatatlan feladatnak látszott. Mivel hagyományos eszközökkel nem tudtak rajta segíteni, a munkatárs különös tervet eszelt ki: egy speciális "széket" kezdett tervezni, amely összetartja az állat páncélját, de közben lehetővé teszi, hogy mozogni tudjon. A munkatárs Lego iránt rajongó ismerősének később átküldte vázlatait, utóbbi pedig elkészítette azt:

A különleges, sárga, kék, piros és fekete kockákból álló masina a szakemberek legnagyobb meglepetésére nem ijesztette meg az állatot, sőt: amint rászerelték, máris útnak eredt. Azt nem tudni, meddig kell a furcsa, ám láthatóan hatásos segítséggel élnie, a teknősök anyagcseréje ugyanis lassú, így gyógyulásuk is tovább tart. A telet azonban biztosan ebben vészeli majd át.

