[{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","shortLead":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","id":"20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fdf419-d1ca-4b17-8511-4efdb7e18a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 07. 11:40","title":"Állami kórházban, tízparancsolattal gyógyítaná az állami vezetőket a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egy populista párt lett. ","shortLead":"Második egy populista párt lett. ","id":"20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709a5f44-7bba-49f5-be28-0543a7e0ada2","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Oroszbarat_part_nyerte_a_valasztast_Lettorszagban","timestamp":"2018. október. 07. 09:21","title":"Oroszbarát párt nyerte a választást Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85225d-224e-4856-8efc-58ebceaf39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János első munkanapján egyeztetett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vezérigazgatójával, és azt ígérte: mindennap ott lesz.","shortLead":"Lázár János első munkanapján egyeztetett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vezérigazgatójával, és azt ígérte...","id":"20181005_Megjott_Lazar_Mezohegyesre_mindenki_felkotheti_a_nadragjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d85225d-224e-4856-8efc-58ebceaf39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0367208d-cdb6-407b-8d9f-00c4babf14bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Megjott_Lazar_Mezohegyesre_mindenki_felkotheti_a_nadragjat","timestamp":"2018. október. 05. 17:01","title":"Megjött Lázár Mezőhegyesre, mindenki felkötheti a nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a786bf-ca2e-4bd2-b895-0a420f7187dd","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Sony határozottan nem a Venommal veszi majd fel a versenyt a Disney féle Marvel-filmekkel. Az űrből érkezett, emberevő nagydumás parazita és a megszállt testet biztosító újságíró Jekyll–Hyde duettje úgy árasztja magából az Arany Málna-szagot, hogy abba még a DC szuperhősfilmjei is belepirulnának. Kritika.","shortLead":"A Sony határozottan nem a Venommal veszi majd fel a versenyt a Disney féle Marvel-filmekkel. Az űrből érkezett...","id":"20181005_Tom_Hardy_tobbet_erdemel_annal_hogy_egy_rossz_kepregenyfilmben_egesse_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6a786bf-ca2e-4bd2-b895-0a420f7187dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3a4428-ecfc-4282-8306-a65d595ec807","keywords":null,"link":"/kultura/20181005_Tom_Hardy_tobbet_erdemel_annal_hogy_egy_rossz_kepregenyfilmben_egesse_magat","timestamp":"2018. október. 05. 18:00","title":"Tom Hardy többet érdemel annál, hogy egy rossz képregényfilmben égesse magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának. Sikerült megszöknie, és most azért küzd, hogy a rémálomnak vége legyen.","shortLead":"A lány 21 éves volt, amikor húgával együtt elrabolták az Iszlám Állam fegyveresei, és eladták szexrabszolgának...","id":"20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e148a0d-a07a-48a7-8856-31ff37dcb87f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Mar_az_elso_pillanatban_lattam_hogy_senki_nem_segit_nekunk__korabban_a_Fokusznak_is_meselt_eleterol_a_Nobelbekedijas_Nadja_Murad","timestamp":"2018. október. 05. 21:27","title":"Már az első pillanatban láttam, hogy senki nem segít nekünk – korábban a Fókusznak is mesélt életéről a Nobel-békedíjas Nadja Murad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2debfb-24f3-4914-b3e1-a3ae576ed4c4","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","timestamp":"2018. október. 07. 09:17","title":"Elég fura posztot tolt Fluor Tomi Erdoganról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]