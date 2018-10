Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","shortLead":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","id":"20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de940c68-e010-4ec8-9ca8-047d8df9f7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","timestamp":"2018. október. 09. 17:57","title":"Jövő kedden indul a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is kezdi átvilágítani a listázott tisztviselőket.","shortLead":"Egy szélsőséges oldal listázni kezdte a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarokat, Ukrajna pedig el is...","id":"20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136587b5-c8ab-4c2d-93b6-5769c5261efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b3d84d-ffbe-460d-9caa-0b43713d9370","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Bekerettek_az_ukran_nagykovetet_mert_Ukrajnaban_halallistat_allitanak_ossze","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Szijjártóék bekérették a nagykövetet, mert Ukrajnában \"halállistát állítanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0ee72-2e9f-4e13-80cd-54ad4e8a7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újbudai férfi pénze az államhoz kerül, őt pedig az illetékes önkormányzat fogja eltemettetni. A folyamat azért csúszik a kerület szerint, mert elhúzódott egy dokumentum kiállítása.","shortLead":"Az újbudai férfi pénze az államhoz kerül, őt pedig az illetékes önkormányzat fogja eltemettetni. A folyamat azért...","id":"20181008_elhunyt_ujbudai_ferfi_temetese_ket_honapja_huzodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0ee72-2e9f-4e13-80cd-54ad4e8a7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318404e-50cd-480e-9621-27633be87697","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_elhunyt_ujbudai_ferfi_temetese_ket_honapja_huzodik","timestamp":"2018. október. 08. 21:59","title":"Két hónapja nem temetik el, pedig egymilliót hagyott a szertartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","shortLead":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","id":"20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43eb879-a65e-448f-8610-82090f459016","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Ikonikus John Lennon-dalt dolgozott fel Yoko Ono – hallgassa meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b7060-4ceb-4713-97a0-84ea0d61329d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories részén. Igaz, némi kompromisszumot le kell nyelniük a felhasználóknak. ","shortLead":"A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories...","id":"20181008_instagram_stories_24_oras_videok_posztok_uj_instagram_funkcio_adam_mosseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec1806d-7eb7-4713-9686-de362349edc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_instagram_stories_24_oras_videok_posztok_uj_instagram_funkcio_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 08. 22:03","title":"Használja az Instagram Storiest? Hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni, bár volna itt egy nagy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]