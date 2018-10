Az Instagram gyakran áll elő új funkciókkal, de a fejlesztések között olyanok is akadnak, amelyek a felhasználók előtt “láthatatlanok”, ám mégis fontos szerepük van. Ilyen a hozzászólásnál tavaly bekapcsolt újdonság is, amely a mesterséges intelligencia segítségével keresi a bejegyzések alatti vulgáris kifejezéseket. Most itt a bejelentés: hasonló dolgot vezetnek be a fotóknál is.

A képmegosztó keddi közlése szerint az új védelmi funkció a hazánkban sem ismeretlen bullying jelenséggel, azaz az iskolai bántalmazással, a megfélemlítéssel és alázással kapcsolatos felvételeket igyekszik kiszűrni a hírfolyamból, hogy a felhasználók véletlenül se találkozzanak ilyen fotókkal. A rendszer biztonsági kameraként pásztázza majd az Instagram felületét, ha pedig valamilyen nem odaillő dologra bukkan, riasztja a moderátorokat. A technológia a live videókban megjelenő kommenteket is vizsgálni fogja.

Az újdonságok másik része a “kindness camera effect”, vagyis a figyelmességre, kedvességre utaló szűrő, melynek kétféle hatása is van, attól függően, melyik kamerát használjuk. A hátsóval pozitív hozzászólásokat jelenít meg különféle nyelveken, szelfimódban pedig egy ismerősünket biztosíthatjuk vele támogatásunkkal, hangsúlyozva, hogy számíthat ránk.

© Instagram

A filtert az amerikai Maddie Zieglerrel együttműködve ötlötte ki az Instagram, akik pedig követik a tinisztárt, automatikusan megkapják azt. A másik fejlesztés az iskolai bántalmazások ellen küzdő nemzetközi mozgalmak világnapjához közeledve élesedik a felhasználóknál, még ebben a hónapban.

Az újdonságokat az új Instagram-főnök, Adam Mosseri jelentette be.

