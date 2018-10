A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel a rendőrökhöz is eljuthat.

A nap minden percében rengeteg új tartalom jelenik meg a Facebookon, ám ezek között néha egészen furcsa bejegyzések is előfordulnak. Nem ritkán pedig olyanok is, amelyekkel saját magukat keverik bajba az állampolgárok, mint tette azt a Missouriból származó Dustin Burns is.

A 33 éves férfi a Springfield News-Leader beszámolója szerint korábban is került már összetűzésbe a törvénnyel, a közelmúltban pedig azért, mert saját Facebook-oldalára kitett videóban mutatta be, hogyan kell eltávolítani a rendőrségi nyomkövetőt a házi őrizetben lévők lábáról, anélkül, hogy riasztanák a hatóságokat. Bár a férfi nem látszik a felvételen, a rendőrség biztos benne, hogy Burns az. Már csak a fiók nevéből is.

A videóban, amely a mai napig elérhető, az látható, ahogy az illető egy kés és csavarhúzó segítségével pár perc alatt lekapja magáról a szerkezetet. Közben mond is néhány dolgot, például az áramkör megszakításával kapcsolatban.

Ugyanezen a Facebook-profilon korábban egy másik felvétel is megjelent. Azon egy Burnsre nagyon hasonlító férfi látható, amint egy hatalmas marihuánaültetvény felé sétál, miközben azt mondja, “egy álom valóra vált.”

Azt nem tudni, hogyan kapták el, de valószínű, hogy az időközben több száz facebookozó által megosztott felvétel végül a hatóságokhoz is eljutott. Onnantól meg már nem nagyon kellett nyomozni.

