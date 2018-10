Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","shortLead":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","id":"20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad276c6a-92a6-4788-a230-89a80bc2d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 15. 09:54","title":"Több politikus és polgármester is Hadházyval tüntet október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig már több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe és közel hétezer volt katona jelenleg is börtönben van Törökországban.","shortLead":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig...","id":"20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea20b65-a2bb-4eb0-9c85-bb84003402a1","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","timestamp":"2018. október. 15. 21:05","title":"Újabb katonákat börtönöznének be Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eeb521-718d-4e08-897e-bd31fcdc2707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Város Mindenkié érdekvédő csoport szervezésében tüntettek a Kossuth téren. Erős mondatokkal.","shortLead":"A Város Mindenkié érdekvédő csoport szervezésében tüntettek a Kossuth téren. Erős mondatokkal.","id":"20181014_Egy_mondat_a_hajlektalansagban_elok_vedelmeben_tuntetnek_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22eeb521-718d-4e08-897e-bd31fcdc2707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3edb0a-f8d7-4334-91bb-0686b53d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Egy_mondat_a_hajlektalansagban_elok_vedelmeben_tuntetnek_a_fovarosban","timestamp":"2018. október. 14. 17:39","title":"„Egy mondat”: a hajléktalanságban élők védelmében tüntettek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87ea654-fcae-4d0f-8693-aa639e7c1312","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az tud jól együtt élni a bipoláris zavarral, aki vállalja az állapotát, és intelligensen „hasznosítja” azt – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, Dr. Belső Nóra pszichiáter. A nemrég megjelent Hullámvasúton – Élet bipoláris zavarral című kötet szerzője a beszélgetés során kitért arra is, miért nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget. ","shortLead":"Az tud jól együtt élni a bipoláris zavarral, aki vállalja az állapotát, és intelligensen „hasznosítja” azt –...","id":"20181016_Meg_soha_senki_nem_kert_segitseget_tolem_azzal_hogy_Doktorno_olyan_jol_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c87ea654-fcae-4d0f-8693-aa639e7c1312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a1c42f-2852-48f0-8ee4-97927d6b84d2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181016_Meg_soha_senki_nem_kert_segitseget_tolem_azzal_hogy_Doktorno_olyan_jol_vagyok","timestamp":"2018. október. 16. 07:19","title":"„Még soha senki nem kért segítséget tőlem azzal, hogy: Doktornő, olyan jól vagyok!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec573ece-ad3b-4f93-9f95-919d342f02e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda érdekességeket lehet látni akár egy magyarországi autókereskedés környékén is.","shortLead":"Micsoda érdekességeket lehet látni akár egy magyarországi autókereskedés környékén is.","id":"20181015_mercedes_maybach_s_560","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec573ece-ad3b-4f93-9f95-919d342f02e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d52a34-da95-4a68-8d96-4e3fc319abd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_mercedes_maybach_s_560","timestamp":"2018. október. 16. 04:09","title":"Nagyjából 500 millió forintnyi Mercedes-Maybach parkol ezen a pesti mezőn - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87e339f-2681-4eda-a3f6-9e0d302d398b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban. Részletek azért kiszivárogtak.","shortLead":"Titokban. Részletek azért kiszivárogtak.","id":"20181015_Gonczi_Gabor_megnosult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87e339f-2681-4eda-a3f6-9e0d302d398b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a4f1dc-36ee-47c8-9e4f-1aff3f7b909c","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Gonczi_Gabor_megnosult","timestamp":"2018. október. 15. 09:10","title":"Gönczi Gábor megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263e24d5-7f27-459e-bd27-07b8047ba6e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében - írta az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) vasárnap a Facebook-oldalán.A magas szállóporérték (PM10) miatt változatlanul kifogásolt a levegőminőség több településen: Budapesten, Dunaújvárosban, Győrben, Nyíregyházán, Pécsen, Százhalombattán, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen,Tökölön és Várpalotán.","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében - írta...","id":"20181014_Marad_a_rossz_levego__itt_nem_erdemes_levegot_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263e24d5-7f27-459e-bd27-07b8047ba6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c6539-8503-458a-9f8d-fd85265fd9c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Marad_a_rossz_levego__itt_nem_erdemes_levegot_venni","timestamp":"2018. október. 14. 17:30","title":"Marad a rossz levegő - itt nem érdemes levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]