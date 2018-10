Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","shortLead":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","id":"20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee6165a-65ee-4b9e-be19-31dd785174e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","timestamp":"2018. október. 15. 18:59","title":"Jön a tél, Budapesten is elindult a távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1968 október 16-án látott napvilágot Jimi Hendrix mesterműve.\r

\r

","shortLead":"1968 október 16-án látott napvilágot Jimi Hendrix mesterműve.\r

\r

","id":"20181016_Otven_eve_jelent_meg_a_rocktortenet_egyik_legfontosabb_albuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635fe877-4c1f-463f-8754-fad4a6ddc058","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Otven_eve_jelent_meg_a_rocktortenet_egyik_legfontosabb_albuma","timestamp":"2018. október. 16. 15:37","title":"Ötven éve jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos megszüntetését. A kapsolódó kurzusokat az egyetem folytatja más keretek közt. ","shortLead":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos...","id":"20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f892c20d-0a93-4b4f-bdb7-e8df6f63fa04","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","timestamp":"2018. október. 16. 14:35","title":"CEU: a genderszak törlése a tanszabadság megsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalóknak Sopronban kínál álláslehetőséget a vállalat. Martfűn már korábban leállt a sörgyártás.","shortLead":"A munkavállalóknak Sopronban kínál álláslehetőséget a vállalat. Martfűn már korábban leállt a sörgyártás.","id":"20181016_Vegleg_bezar_a_Heineken_martfui_gyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eef048d-c209-4478-bba7-052d377fb1fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Vegleg_bezar_a_Heineken_martfui_gyara","timestamp":"2018. október. 16. 11:57","title":"Végleg bezár a Heineken martfűi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6199536f-b9b8-4730-bc5e-fe243de0fc4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sears nem tudja tovább fizetni adósságait. ","shortLead":"A Sears nem tudja tovább fizetni adósságait. ","id":"20181015_Csodot_jelentett_Amerika_egyik_legendas_bolthalozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6199536f-b9b8-4730-bc5e-fe243de0fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd9ab8-ca52-4b8a-acf4-fbedeb21f3fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Csodot_jelentett_Amerika_egyik_legendas_bolthalozata","timestamp":"2018. október. 15. 11:21","title":"Csődöt jelentett Amerika egyik legendás bolthálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","shortLead":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","id":"20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204e316e-a099-45d4-a80d-8373ed21781e","keywords":null,"link":"/elet/20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","timestamp":"2018. október. 16. 11:49","title":"A Fendi ezerdolláros sálját nehéz nem egy vaginának látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]