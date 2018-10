Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört képviseli. A perben „ellenérdekelt” felek pedig egymást támogatják a bíróság előtt. Ráadásul most annak a vadászati jogról is döntő közgyűlésnek az érvénytelenségéért harcolnak, amit ők bonyolítottak le. Hogy van ez?","shortLead":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört...","id":"20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b360b9cf-e71d-49ca-ad80-adf97ac5f03e","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","timestamp":"2018. október. 18. 06:30","title":"Foggal-körömmel védi vadászterületét a Mészáros família a pernyertes vadászokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ce53c8-ff1b-4724-af29-a30b0d72c40a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé, ezzel ráadásul felrázhatnák a politikát – ezt írta a párt országgyűlési képviselője, Ungár Péter egy belső levélben, amiben azt is felveti: Puzsér támogatása lehetne az alap a Jobbik–LMP-együttműködéséhez is. Szerinte a pártot az húzná ki a gödörből, ha a radikalizálódó hangnem helyett a mérsékelt, visszafogottabb stílushoz térnének vissza.","shortLead":"Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé...","id":"20181018_Puzser_mellett_agital_Ungar_Peter_egy_LMPs_belso_levelezesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52ce53c8-ff1b-4724-af29-a30b0d72c40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9f3dd-1151-44e6-b768-d2de09733803","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Puzser_mellett_agital_Ungar_Peter_egy_LMPs_belso_levelezesben","timestamp":"2018. október. 18. 11:08","title":"Puzsérral húzná ki a gödörből Ungár Péter az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8558e41e-0820-4c19-add9-e377a0dddfb9","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Thom Yorke Hands Off The Antarctic címmel adott ki dalt.","shortLead":"Thom Yorke Hands Off The Antarctic címmel adott ki dalt.","id":"20181017_Osszefogott_a_Greenpeace_es_a_Radiohead_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8558e41e-0820-4c19-add9-e377a0dddfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13648a80-42d5-41b8-ab99-03b4266a2a5f","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Osszefogott_a_Greenpeace_es_a_Radiohead_enekese","timestamp":"2018. október. 17. 14:57","title":"Összefogott a Greenpeace és a Radiohead énekese – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","shortLead":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","id":"20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfb16c6-0ef7-4cdc-851b-f65bc32bac7b","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","timestamp":"2018. október. 16. 14:26","title":"Ez elég menő lesz: élőben lehet követni Rembrandt Éjjeli őrjáratának a restaurálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","shortLead":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","id":"20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340fa689-6d97-4325-bc95-9c4836836bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","timestamp":"2018. október. 17. 08:22","title":"Gázából megint rakétákkal támadnak a terroristák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit szerintük \"számos szabálytalanság miatt\" meg kell ismételni. Hétfőn írtunk arról, hogy lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők.","shortLead":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit...","id":"20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8c3f9-a2a3-4242-8e54-09e0c53ba300","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","timestamp":"2018. október. 18. 10:20","title":"\"Bírák, ne féljetek, csatlakozzatok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","shortLead":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","id":"20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816bfd3-cd5a-409b-82a3-9a545de79adf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","timestamp":"2018. október. 18. 09:39","title":"Balesetveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak egyéves meghosszabbítását. A kiválási tárgyalások legfőbb vitás pontja az ír-északír határellenőrzés visszaállításának mikéntje.","shortLead":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak...","id":"20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fe8cc-5de3-41c4-bb77-19ebb90731eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","timestamp":"2018. október. 18. 05:17","title":"May is meghosszabbítaná a Brexit utáni átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]