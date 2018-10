Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül a legértékesebb a kézjegyével ellátott doktori disszertáció lehet.","shortLead":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül...","id":"20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51821c21-4871-41f4-b263-8870ef3c0fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","timestamp":"2018. október. 25. 10:03","title":"Elárverezik Stephen Hawking 22 személyes tárgyát, köztük több ikonikus darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs hír. ","shortLead":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs...","id":"20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc10c3e-bd93-4c09-9c7b-107dee5795de","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","timestamp":"2018. október. 26. 05:05","title":"Erős földrengés volt Görögország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c488de4c-0503-4249-a8f6-0db6cb08ab26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztően népszerű kezdeményezést indítottak az olasz városban, hogy ösztönözzék a zöld közlekedést.","shortLead":"Elképesztően népszerű kezdeményezést indítottak az olasz városban, hogy ösztönözzék a zöld közlekedést.","id":"20181024_Ingyen_sor_jar_Bolognaban_ha_autorol_biciklire_valt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c488de4c-0503-4249-a8f6-0db6cb08ab26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856f6113-d256-45ae-a884-05e2b36fbdb3","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Ingyen_sor_jar_Bolognaban_ha_autorol_biciklire_valt","timestamp":"2018. október. 24. 12:09","title":"Ingyen sör jár Bolognában, ha autóról biciklire vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e518be-f0d4-4221-a1d0-fa5fb6ca50ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon helyes választ az alábbi 5 kérdésre, és vegyen részt a sorsolásunkon.","shortLead":"Tesztelje tudását velünk! Nyerjen Klasszikus Autók Nagykönyvét és Budapest Auto Show 2018. családi belépőt. Adjon...","id":"20181025_kozlekedesi_szabaly_autos_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13e518be-f0d4-4221-a1d0-fa5fb6ca50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18cea2f-fde5-49d2-9f96-73bda721d7d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_kozlekedesi_szabaly_autos_kviz","timestamp":"2018. október. 25. 23:01","title":"Kvíz: Tudja, melyik közlekedési szabályt hol alkalmazzák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő című akció-thriller is bekerült a 25 alkotás közé, amelyet neveztek a legjobb egész estés animációs filmek Oscar-díjára.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő című akció-thriller is bekerült a 25 alkotás közé, amelyet neveztek a legjobb egész estés...","id":"20181024_oscar_dij_ruben_brandt_a_gyujto_jekikes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e238d137-c09e-41a6-aba1-b689fea9218f","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_oscar_dij_ruben_brandt_a_gyujto_jekikes","timestamp":"2018. október. 24. 20:17","title":"Oscarra nevezték a Ruben Brandt, a gyűjtőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.","shortLead":"Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.","id":"20181025_Bosszutol_tartanak_az_oltasellenes_szulok_akiknek_a_gyerekuk_halala_miatt_kellett_birosag_ele_allni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae720ed-2d53-48c5-834a-3ff82ddf257a","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Bosszutol_tartanak_az_oltasellenes_szulok_akiknek_a_gyerekuk_halala_miatt_kellett_birosag_ele_allni","timestamp":"2018. október. 25. 09:32","title":"Bosszútól tartanak az oltásellenes szülők, akiknek a gyerekük halála miatt kellett bíróság elé állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan ugyanúgy néz majd ki, mint az akkor már 110 éve elsüllyedt monstrum. Az új Titanic megálmodója szerint sokkal biztonságosabb lesz. ","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan...","id":"20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff4a816-1fce-4d3e-8066-ce18e35292ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","timestamp":"2018. október. 24. 16:33","title":"Még 4 év és útjára indulhat a Titanic 2, a hajólegenda pontos mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937a789-b917-4382-a533-df3247fb1fe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","timestamp":"2018. október. 25. 20:00","title":"Emmanuel Macron: A jogállamiság helyzete Magyarországon aggasztóan alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]