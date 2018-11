Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pakisztáni Asia Bibit nyolc éve ítélték halálra istenkáromlás miatt.","shortLead":"A pakisztáni Asia Bibit nyolc éve ítélték halálra istenkáromlás miatt.","id":"20181031_Szabadon_engedtek_a_halalra_itelt_kereszteny_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f1feff-2c24-432f-a5fd-fcb6f59ab50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e829910-4669-4a7c-a17b-b57837b322b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Szabadon_engedtek_a_halalra_itelt_kereszteny_not","timestamp":"2018. október. 31. 07:25","title":"Szabadon engedték a halálra ítélt keresztény nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c67405-b28c-4277-a0cb-090fe3b6452f","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hétvégén rendezték meg az USA-ban a BBQ-világbajnokságot, amelynek első alkalommal magyar résztvevője is volt, a KGB (Katka–Gergő–BBQ)-csapata.","shortLead":"A hétvégén rendezték meg az USA-ban a BBQ-világbajnokságot, amelynek első alkalommal magyar résztvevője is volt, a KGB...","id":"20181031_BBQ_vilagbajnoksag_KGB_barbecue","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c67405-b28c-4277-a0cb-090fe3b6452f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc4984f-db77-48d0-b654-5e53329fbc6c","keywords":null,"link":"/elet/20181031_BBQ_vilagbajnoksag_KGB_barbecue","timestamp":"2018. október. 31. 16:09","title":"Magyar csapat is szerepelt a BBQ-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia távozására az Európai Unióból – legalábbis ezt állítja Sir John Major. A volt konzervatív brit miniszterelnök szerint \"emiatt sziklaszilárd megalapozottsága\" lenne egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról.","shortLead":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia...","id":"20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd55ec-0f71-4486-8597-e3b2f1573cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","timestamp":"2018. október. 30. 16:57","title":"Újabb népszavazást szeretne a Brexitről a volt brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928af264-954b-48e7-a9e2-f45456eebacd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ledőlt egy kicsit pihenni egy reptéri rakodó, azt sem vette észre, hogy elindul a gép.","shortLead":"Ledőlt egy kicsit pihenni egy reptéri rakodó, azt sem vette észre, hogy elindul a gép.","id":"20181101_Berugott_es_elaludt_egy_repteri_munkas_850_kilometerrel_arrebb_ebredt_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928af264-954b-48e7-a9e2-f45456eebacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3de011-e747-468c-b85d-0bee8510a92c","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Berugott_es_elaludt_egy_repteri_munkas_850_kilometerrel_arrebb_ebredt_fel","timestamp":"2018. november. 01. 12:11","title":"Berúgott és elaludt egy reptéri munkás, 850 kilométerrel arrébb ébredt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép törzsét is.","shortLead":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép...","id":"20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d329f5-8d5a-450f-ac58-664b5392d9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","timestamp":"2018. november. 01. 08:13","title":"Megtalálták a lezuhant indonéz repülő fekete dobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","shortLead":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","id":"20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b7cdc2-ba33-40ab-a20b-e4f371dedc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","timestamp":"2018. október. 30. 16:10","title":"Ceglédi: Einstand, Szvatopluk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke is, hogy „vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállított helyzetért”.","shortLead":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási...","id":"20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13edd7-7559-4971-9a09-ee3cd5d85a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 16:19","title":"Gémesit tartja felelősnek a Fidesz a szemétkáoszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f278bc39-d041-4e47-9d69-d75a204f2c11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondta a Papp László Budapest Sportarénába tervezett koncertjét a 80. születésnapját ünneplő Rhoda Scott, aki korábban már több ízben is adott koncertet Magyarországon.","shortLead":"Lemondta a Papp László Budapest Sportarénába tervezett koncertjét a 80. születésnapját ünneplő Rhoda Scott, aki...","id":"20181031_Rhoda_Scott_budapesti_koncert_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f278bc39-d041-4e47-9d69-d75a204f2c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc89b3-ddfc-4bee-a6c5-cac564da1bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rhoda_Scott_budapesti_koncert_halasztas","timestamp":"2018. október. 31. 17:40","title":"Csúnyán elesett Rhoda Scott, elhalasztják budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]