Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt ideiglenesen változtatást léptet életbe a vásárlási folyamatban az Extreme Digital. Szokatlan lehet, de mindenkinek jobb így. Megnéztük azt is, mivel készülnek a többiek, az eMag, a Media Markt, az Alza.hu és a Mall.hu.

Hazai terepen nem túl gyakran alkalmazott megoldást szúrtunk ki az Edigital fekete pénteki akciókat beharangozó, csütörtöki hírlevelében. Az áruházlánc ismertetőjéből kiderül, hogy a termékek kosárba helyezése nem jelenti azok lefoglalását, így csak a rendelés véglegesítése és visszaigazolása pillanatában dőlhet hátra a vásárló. És itt jön az érdekesség: fizetnie még akkor sem kell.

„Rendelésleadás pillanatában nem tudsz majd online fizetni a felületen, erre utólag lesz lehetőséged online vagy a helyszínen szaküzletünkben, illetve a futárnál.”

Nem nehéz kitalálni, hogy a rendelési folyamat lecsupaszítására a black friday-akciók esetében néhány éve már itthon is tapasztalható túlterhelés elkerülése miatt van szükség.

Gyanúnkat hivatalosan is megerősítette Szarka Szilvia, az Extreme Digital marketingigazgatója. Kérdésünkre elmondta, a korábbi évek tapasztalatai alapján idén még erősebb infrastruktúrával indulnak neki a fekete péntekkel kezdődő hétvégének. Az intézkedések része az is, hogy a Black Friday kampányt a háttérben egy teljesen különálló rendszer szolgálja majd ki, nem az Edigital „normál” szerverparkja. Ennek köszönhető az is, hogy egy vásárlói kosárba nem lehet majd egy normál áras és egy fekete pénteki akciós terméket tenni, utóbbiakat csak külön lehet majd megvásárolni.

Szarka Szilvia elmondása szerint a tavaly kipróbált, késletetett fizetési megoldás jól vizsgázott, ezért alkalmazzák idén is. A rendelés véglegesítése után várhatóan egy-két percen belül megérkezik majd e-mailben az online fizetéshez szükséges link, mondja a marketingigazgató. A szakember azt ígéri, aki nem kap azonnal hozzáférést a fizetőfelülethez, az se aggódjon, a levél még a legnagyobb torlódás esetén is megérkezik 15-20 percen belül. A fizetési lehetőség a személyes Edigital-fiókból is elérhető lesz, amint van szabad erőforrás hozzá.

Ki mivel készül?

A fekete pénteki akciók most már évek óta részei a magyarországi e-kereskedelmi kultúrának. Míg az Edigital a kiszolgálórendszer és a rendelési folyamat szétdarabolásával készül, az Alza az akciós időszak elnyújtásával tehermentesíti magát: a kereskedő már hétfőn élesítette az egészen jövő vasárnapig (november 25.) tartó akciókat, 12 500 forintos kosárérték fölött ingyenes szállítással.

Hasonló torlódásgátló megoldásban gondolkodtak a Mall.hu-nál is, ám ott egészen extrém mértékben elnyújtották az akciós időszakot. A Black Friday Maraton keretein belül már november elejétől minden 6. órában új akciót hirdetnek meg.

Az eMAG „minden idők legnagyobb akcióit” ígéri, de majd csak november 23-ára – külön weboldalon magyarázzák igazukat, hogy miért is akkor van az „igazi” black friday. (A karácsonyi vásárlási szezon nyitónapja Egyesült Államokból származik, dátuma változó, mindig a hálaadást követő péntekre esik. Ennek alapján idén valóban november 23-án lesz a fekete péntek.)

A szintén a hazai webshopok élvonalába tartozó Media Markt a szokásos rendelési folyamatot biztosítja a november 16-án éjfélkor induló akcióihoz. Ők a háztartási nagygépeken kívül minden más pénteken megrendelt terméket ingyen szállítanak majd házhoz.

