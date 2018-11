Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartásra hivatkozva két napot csúszik az Otthon Melege program újabb pályázati köre. Azok, akik ma délelőtt próbálkoztak volna, arra panaszkodnak: erről nekik senki nem szólt korábban, de még a sikertelen próbálkozások közben sem értesítették őket a csúszásról.","shortLead":"Karbantartásra hivatkozva két napot csúszik az Otthon Melege program újabb pályázati köre. Azok, akik ma délelőtt...","id":"20181119_Kiakadtak_olvasoink_mert_fejre_allt_az_Otthon_Melege_program_Budapesten_es_Pest_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba0e147-7672-4606-8c74-c81bee9fe8df","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Kiakadtak_olvasoink_mert_fejre_allt_az_Otthon_Melege_program_Budapesten_es_Pest_megyeben","timestamp":"2018. november. 19. 11:55","title":"Kiakadtak olvasóink, mert fejre állt az Otthon Melege program Budapesten és Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","shortLead":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","id":"20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d3fefe-4de0-4639-97c7-513a98492a33","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","timestamp":"2018. november. 19. 09:55","title":"Videó: Lebontotta a tengerre néző erkélyeket a hullám Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt farkast látott a Bükkben egy férfi. Fotókat is készített az állatokról.\r

Szó lesz a kétoldalú viszonyt és a térségbeli helyzetet érintő kérdésekről, a többi között a szíriai válság rendezéséről is.","shortLead":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat...","id":"20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15bc6fa-f7d8-441e-b36a-696df942659a","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","timestamp":"2018. november. 19. 05:39","title":"Ma találkozik Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap fogadta Soros Györgyöt az osztrák kancellár, tárgyalásuk legfőbb témája a CEU Budapestről Bécsbe költözése volt a Kurier szerint.","shortLead":"Vasárnap fogadta Soros Györgyöt az osztrák kancellár, tárgyalásuk legfőbb témája a CEU Budapestről Bécsbe költözése...","id":"20181119_soros_gyorgy_ceu_egyeztetes_sebastian_kurz_osztrak_kancellar_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5a6bd4-6df1-4e1a-9ec1-b2bb8496d2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_soros_gyorgy_ceu_egyeztetes_sebastian_kurz_osztrak_kancellar_becs","timestamp":"2018. november. 19. 06:55","title":"Soros György a CEU-ról egyeztetett az osztrák kancellárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim Cook kritikái miatt Mark Zuckerberg arra utasította a menedzsment tagjait, hogy iPhone helyett androidos mobilokat használjanak.","shortLead":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim...","id":"20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa185cbe-9266-4932-a8ef-5b3ec1ecdb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","timestamp":"2018. november. 19. 16:33","title":"Tagad a Facebook, szerintük nincs olyan parancs, hogy csak androidos telefont lehetne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","shortLead":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","id":"20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00171409-ca16-4f74-8027-ab2f1c124f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","timestamp":"2018. november. 19. 16:15","title":"Korábban beismerte, most viszont tagadja bűnösségét a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében, írja a kormányközeli Magyar Idők keddi számában.","shortLead":"Megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében, írja a kormányközeli Magyar Idők keddi...","id":"20181120_Bevandorlasi_hivatal_megvan_a_dontes_Gruevszki_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10d782-f3e8-4c03-b972-895ea978c82a","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Bevandorlasi_hivatal_megvan_a_dontes_Gruevszki_ugyeben","timestamp":"2018. november. 20. 09:05","title":"Magyar Idők: Megvan a döntés Gruevszki ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]