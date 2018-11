Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","shortLead":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","id":"20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332c8618-dcc0-44ec-b654-f8ab9dd36c3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","timestamp":"2018. november. 26. 10:03","title":"Kimentek a meghívók: végre tudni, mikor jön a Qualcomm minden mást verő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","shortLead":"A szakszövetség azonban a 30 százalékos drágulást sem tartja kizártnak. ","id":"20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fef4f-1337-4bda-8fa2-7c81d4898614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Keszuljon_2025_szazalekkal_dragabbak_lehetnek_a_fenyofak_iden","timestamp":"2018. november. 26. 17:53","title":"Készüljön, 20-25 százalékkal drágábbak lehetnek a fenyőfák idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","shortLead":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","id":"20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c71354-29d1-4b7f-8168-49bebf9f903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","timestamp":"2018. november. 26. 06:41","title":"Niki, vagyis a világhódító Kispolszki, amit szinte senki sem ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Marek Chrzanowski a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte az ország egyik legnagyobb bankjának, két héttel a lemondása után letartóztatták.","shortLead":"Marek Chrzanowski a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte az ország egyik legnagyobb bankjának, két héttel...","id":"20181127_Letartoztatta_a_korrupcio_elleni_hivatal_a_lengyel_bankfelugyelet_bukott_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3915e4-30aa-479a-acbc-17075e91edd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Letartoztatta_a_korrupcio_elleni_hivatal_a_lengyel_bankfelugyelet_bukott_elnoket","timestamp":"2018. november. 27. 09:47","title":"Letartóztatta a korrupció elleni hivatal a lengyel bankfelügyelet bukott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem közismert, hogy el lehet térni a végrendeletben foglaltaktól, s ehhez nem kell bíróságra menni. Akár a hagyatéki eljárás során vagy azt követően is van lehetőség a közjegyző előtt egyezséget kötni.","shortLead":"Nem tetszik az elhunyt hozzátartozónk végrendelete, szeretnénk másképp elosztani a vagyont a többi örökössel? Talán nem...","id":"mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844296d8-2e04-43ad-b3f3-1e1bb64a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63d935-7384-4d54-947e-40e5652f9bd5","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181126_Karoraert_bicikli_Lehet_egyeztetni_a_hagyatek_elosztasarol","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Karóráért bicikli? Lehet egyeztetni a hagyaték elosztásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a minszki négyek tudják megoldani a mostani konfliktust, de Magyarország külön odafigyel a kárpátaljai magyarokra. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a minszki négyek tudják megoldani a mostani konfliktust, de Magyarország külön odafigyel...","id":"20181127_Szijjarto_Magyarorszag_kiall_Ukrajna_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b5df9-3728-4339-8742-c06afdcbed51","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Szijjarto_Magyarorszag_kiall_Ukrajna_mellett","timestamp":"2018. november. 27. 17:47","title":"Szijjártó: Magyarország kiáll Ukrajna mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]