Nincs könnyű dolga az amerikai Rockstar Gamesnek, hiszen a New York-i székhelyű fejlesztőcégnek önmagával versenyezve kell bizonyítania: nem csak akar, tud is jobb videojátékot készíteni korábbi, díjnyertes programjainál. A feladat azért sem könnyű, mert épp e vállalat bábáskodásának köszönhető a debütálása óta 7 Guiness-rekordot, köztük a világ egyik legtöbb pénzt termelő programjának címét bezsebelt Grand Theft Auto 5 kiadása is. Utóbbi pedig csillagászati magasságokba emelte azt a bizonyos lécet.

A Rockstar Games azonban nem csak a modern Amerika közegét feldolgozva tud szórakoztató videojátékot programozni: a vadnyugat világának hiteles ábrázolása szintén a kisujjukban van, sőt. A vállalatnak talán jobban is áll, ha az időben jóval korábbra tehető eseményeket járja körül, mint tették azt a Red Dead Redemption 2 esetében is. A Rockstar North által fejlesztett, csak nemrég megjelent program ugyanis amellett, hogy egy remek videojáték,

sikerrel értelmezi újra a nyílt világú kalandok fogalmát, miközben a filmipar olyan remekműveiből merít, mint az Oscar-díjas Quentin Tarantino rendezte Aljas nyolcas. Mindezeknek hála pedig még a díjnyertes GTA 5 is feledhető programnak tűnik.

A sztori(k)

Bár folytatásról van szó, a második Red Dead Redemption a 2010-ben megjelent előd eseményei előtt játszódik, a történet pedig Dutch van de Linde nevű bandájára, illetve annak egy tagjára, az általunk (és az egyetlen) irányítható karakterre, Arthur Morganre fókuszál. A Rockstar úgy építette fel programját, hogy azok számára is maradéktalan élményt nyújtson, akik most először ugornak fejest a Red Dead világába, így nincs szükség az első rész ismereteire, és az sem probléma, ha a szereplők sem mondanak semmit.

© Rockstar Games

Az első órákban még kevés izgalmat tartogató cselekmény a hófödte Grizzly hegységben indul. Komoly bajkeverők lévén csapatunk a törvény egyre erősebb őrei miatt állandóan költözni kényszerül, ám a folyamatos mozgásnak bizonyos szempontból előnyei is vannak: így nyílik ki előttünk a hatalmas, küldetésekkel és megszerezhető holmikkal teli játéktér, és a program által kínált, valóban szerethető funkciók sora. Miközben arra is fény derül, milyen ember is valójában a bandavezér jobb kezének tartott főszereplő, Arthur.

A játékmenet

Rosszfiúként nagyjából borítékolható feladattípusok várnak ránk (bank- és vonatrablás, ilyen-olyan személyek elkapása, meglopása), de ez a viszonylagos egyszerűség csupán a felszín. Minden, még a legegyszerűbbnek tűnő döntésünknek is érezhető hatása van a jövőre nézve, nem kicsit alakítva ezzel sorsunkat és a játékbeli karakterek velünk szembeni érzéseit. Így fordult elő az, hogy bár törvénytisztelő polgárként jelentkeztünk volna az első nagyobb város, Valentine seriffjénél egy korántsem sem szívlelt személy begyűjtésére,

rögtön az ajtón belépve véletlenül golyót eresztettünk a velünk szemben álló hasfalába – és ezzel máris mi lettünk a környék legkeresettebb bűnözője.

© Rockstar Games

A westernek világa nem is lehetne teljesebb rivális társaságok nélkül: kezdeti ellenlábasaink az O’Driscolls nevet viselő csoport és tagjai, de bőven akadnak majd személyek, akik tetteink és az egyes küldetések végkifejletétől függően döntik el, hogy barátaink vagy ellenségeink lesznek a továbbiakban. A velük való együttműködés vagy harc is hangsúlyos szerephez jut tehát a fordulatokban amúgy egyáltalán nem szegény történet során.

A küldetések típusát egy tényleg hatalmas világ esetében nem csak felesleges, szinte lehetetlen feladat lenne felsorolni. Egy fokkal talán hasznosabb információ a játékidő ismerete, amely a készítők óvatos becslése alapján nagyjából 150 órányi kalandot tartalmaz. Ez utóbbi szám természetesen csak a sztorihoz szorosan kapcsolódó tennivalókhoz szükséges időt jelenti. A mellékes dolgokkal együtt, a világban elrejtett holmik megszerzésével, a folyamatosan belénk bótló idegenek által kért feladatokkal mindez akár meg is háromszorozható. Ugyanis a RDR2 is rendelkezik a Rockstar Games mára védjegyévé vált jellemzőjével, mely szerint a játék akkor kezd csak izgalmas lenni, amikor a felhasználó rádöbben: valójában odamegy, ahova akar, és azt teszi, amit csak akar. Ez a fajta szabadságérzet pedig nem kis elégedettséggel tölti el az embert, amilyet utoljára a lengyel CD Projekt RED Witcher 3-jánál érezhettünk, hogy ne mindig a GTA-val példálózzunk.

Szabadság, szerelem

Kevés kivételtől eltekintve a nyitott világban játszódó kalandok esetében a legtöbb mellékküldetés erőltetett időtöltésnek tűnhet. Itt azonban nincs szó ilyesmiről: a készítők a fő tennivalókon kívül eső feladatokat is úgy építették be a rendszerbe, hogy a játékosnak valójában fel sem tűnik, ha pár perc erejéig valami vagy valaki mással is kell foglalkoznia. Ilyen például a vadászat és a horgászat is, amelyek nemcsak élelemhez juttathatják Arthurt, de az elejtett állatok bőrének lenyúzásából szerzett alapanyagoknak kimondottan sok köze van felszerelésünk bővítéséhez is. A bőrök értékesítése ráadásul a financiális problémákat is orvosolhatja.

De ahogy bármelyik GTA-ban, úgy természetesen RDR2-ben is módunkban áll bűnözői karrierünk építése: a boltokat, az utca emberét, de még a hegyekben megbúvó népeket is kirabolhatjuk. Mindezt akár vérontás nélkül is, ha fegyverünket elég határozottan a másik fél arcára irányítjuk. Csakhogy: a programban dolgozó, a tökéletességtől igen messze álló mesterséges intelligencia azért van annyira fejlett, hogy alkalmanként még fel is bátoríthatja a meglopni kívánt személyeket. Így aztán olyan helyzet is előfordulhat, hogy égnek meredő kezek helyett ők is pisztolyt rántanak, és az első alkalommal tüzet nyitnak ránk.

© Rockstar Games

A vadnyugat nem is lenne az a jól ismert közeg a mámorban úszó szalonok, dohányt rágó vagy whiskey-t kortyoló cowboyok nélkül, akik még belénk is kötnek, ha nem a nekik tetsző módon lépünk be valamelyik útszéli kocsmába. Itt jegyezzük meg: igen, be lehet rúgni az ajtót, és igen, a kirakaton át is lehet távozni, ha alulmaradnánk valamelyik böszme pofozógéppel szemben. És épp ez a legszebb a Red Dead Redemption 2 világában: a moziszerű átvezetők és a remek szinkronhangok miatt végig olyan érzésünk van, mintha a legjobb westernfilmek jeleneteit gyúrták volna össze, mi pedig nem csupán benne vagyunk az egyes jelenetekben, az egész film rólunk szól.

© Rockstar Games

Mindez pedig a lehető leghangulatosabb közegben történik. A grafikára egy cseppnyi panaszunk sem lehet, elképesztő, ahogy a viharban menetelő lovak utat vágnak maguknak a méteres hóban, ahogy a kabátunkra fröccsenő sártenger miatt egy pillanat múlva már úgy nézünk ki, mint aki most hempergett meg az első pocsolyában. És akkor még nem szóltunk az egyes tájakra jellemző állatvilágról sem, amely természetesen az adott területnek megfelelően váltakozik. Minden él és mozog, és egy percre sem képes megállni. Mi pedig csak kapkodjuk a fejünket, hol egy melletünk elszáguldó postakocsi, hol a minket pásztázó hölgyek láttán, akik még elburjánzott szakállunkon is képesek meglepődni, ha nem fordítunk elég figyelmet fizimiskánk ápolására.

Kihagyhatatlan

Ennyi pozitívum után nehéz bármi mást kiemelni, vagy azt ecsetelni tovább, miért lett igazán nagyszerű a Rockstar Games új játéka. Pedig ez még mindig csak a felszín: a novemberben érkező, a GTA 5-höz hasonló internetes mód, azaz a többszereplős Red Dead Online alighanem ennél is (sokkal) nagyobbat szól majd. Közben a PC-s verzió híre is fel-felsejlik a háttérben, s ha az a kiadás is megvalósult, minden esély megvan rá, hogy a Red Dead Redemption 2 idővel a GTA-t is letaszítsa a trónról. Addig viszont csak a PS és Xbox-tulajdonosok kóstolhatnak bele ennek a felejthetetlen világnak az ízébe. Ami már most rekordokat döntöget: az első három napja alatt 725 millió dollárhoz juttatta készítőit.

A játékot 10-ből 10 pontra értékeltük, egyértelműen a gyűjteményben a helye. Tesztünk a PlayStation 4-es verzió alapján íródott.

Többi játéktesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.