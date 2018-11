Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem kérdezheti meg” – ennyi volt a levezető parlamenti elnök, Lezsák Sándor válasza, amikor azt firtatták volna, miért rekesztette be előző éjszaka a parlamentben a „rabszolgatörvény” vitáját.","shortLead":"„Nem kérdezheti meg” – ennyi volt a levezető parlamenti elnök, Lezsák Sándor válasza, amikor azt firtatták volna, miért...","id":"20181129_Lezsak_Sandortol_nem_lehet_megkerdezni_miert_rekesztette_be_az_ulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3dded1-91f2-4131-a6b0-73d8d11b46e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Lezsak_Sandortol_nem_lehet_megkerdezni_miert_rekesztette_be_az_ulest","timestamp":"2018. november. 29. 16:08","title":"Lezsák Sándortól nem lehet megkérdezni, miért rekesztette be az ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel kormányunk a Gazprommal, ugyanakkor kikötnék, hogy ne kelljen, ha egy nem állami, hanem magáncég üzletel velük.","shortLead":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel...","id":"20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef8044-fde5-4a99-8f07-e1f3a44d8da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","timestamp":"2018. november. 30. 18:33","title":"Megkönnyítené a kormány a Gazprommal való üzletelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acdb3d49-9aff-4d2d-84c7-e7be41e4df74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Turisták milliói látogatják, de a légszennyezettség és az elhanyagoltság már a létét fenyegeti.","shortLead":"Turisták milliói látogatják, de a légszennyezettség és az elhanyagoltság már a létét fenyegeti.","id":"20181129_Veszelyben_a_vilag_egy_leghiresebb_epulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acdb3d49-9aff-4d2d-84c7-e7be41e4df74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff8a3-45b5-4f90-87ba-9ac72d9ecdb2","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Veszelyben_a_vilag_egy_leghiresebb_epulete","timestamp":"2018. november. 29. 14:25","title":"Veszélyben a világ egyik leghíresebb épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán nem jön zavarba, ha kemény terepre hajtanak vele. Ezt onnan tudjuk ilyen biztosan, mert próbának vetettük alá.","shortLead":"Bár alapvetően haszonjármű, egyre többen divatterepjáró helyett vásárolják a remek kiállású Rangert, amely egyáltalán...","id":"20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d231c-c4b5-48a5-8bfa-fab93389b714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595fc34-eca0-44d3-98ef-c60dfba2d71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_nagyon_terepes_kicsit_divatos_es_afa_nelkuli__sarat_dagasztottunk_a_ford_rangerrel_vw_amarok_pickup","timestamp":"2018. november. 29. 18:00","title":"Nagyon terepes, kicsit divatos és áfa nélküli – sarat dagasztottunk a Ford Rangerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék 63-as főútjának egyik tábláját „magyarosították”.","shortLead":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék...","id":"20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502b8f2-6168-4449-8a94-05a4813f0df5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 30. 11:22","title":"Nem tetszett a magyar felirat a szlovák miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése a hasonló gondoknak venné elejét azzal, hogy listázni tudja a közegészségügyi szempontból problémásnak tűnő éttermeket. ","shortLead":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése...","id":"20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342953d8-9d3c-46cc-aa71-4fff500f0d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","timestamp":"2018. november. 29. 09:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, amelyik képes kiszűrni a rossz éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","shortLead":"Szerinte a védelem a hallgatókat és az oktatókat is megilleti.","id":"20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b22cc12-2857-4239-9eab-f7415a45ed37","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Reagalt_az_ELTEBTK_dekanja_a_feljelentosdire","timestamp":"2018. november. 30. 17:11","title":"Reagált az ELTE-BTK dékánja a feljelentősdire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]