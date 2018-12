Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","shortLead":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","id":"20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a11591c-a928-4d7b-b398-8b307a05b853","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","timestamp":"2018. december. 27. 15:26","title":"Meghalt egy szurkoló az Inter–Napoli-rangadó előtt kitört verekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi volt rosszabb idén, egészségügyi dolgozónak lenni vagy betegnek? – nagyjából ez a kérdés vetődik fel, amikor átolvassuk 2018 egészségügyről szóló híreit. ","shortLead":"Mi volt rosszabb idén, egészségügyi dolgozónak lenni vagy betegnek? – nagyjából ez a kérdés vetődik fel, amikor...","id":"20181228_az_ev_egeszsegugyi_osszefoglaloja_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54244dbc-5605-4a99-897e-83f9261aa4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_az_ev_egeszsegugyi_osszefoglaloja_2018","timestamp":"2018. december. 28. 15:00","title":"A csótányoktól a no-go kórházig: 2018 legképtelenebb egészségügyi botrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden bizonnyal elkezdődik majd, rá néhány percre pedig véget is ér.","shortLead":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden...","id":"20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7643ec71-1d0f-472d-8c40-05553b6a18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2018. december. 28. 13:12","title":"Túlóratörvény: határozatképtelen lesz a rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül ketten vesztették életüket a távol-keleti Habarovszk közelében bekövetkezett balesetben.","shortLead":"Előbb egy embert temetett maga alá lavina, utána a mentésére indult tízet egy újabb hógörgeteg Oroszországban. Végül...","id":"20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6268ef-81ae-4678-8d5f-b1e990303452","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tripla_lavinabaleset_Oroszorszagban","timestamp":"2018. december. 29. 11:07","title":"Tripla lavina-baleset Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","shortLead":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","id":"20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe7ab7-1c80-49ac-a026-e36fc6cdeecb","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","timestamp":"2018. december. 27. 20:26","title":"Családja szerint megverhették a rabot, aki öngyilkos lett a márianosztrai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","shortLead":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","id":"20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c005d4-20d1-4146-8ae7-d53c0be98698","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","timestamp":"2018. december. 28. 16:46","title":"A legszebb ajándékot kapta karácsonyra ez a kisfiú: egy családot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek lett egy újabb kétharmada, Putyin és Gruevszki úgy jár ide, mint haza, közben a NER kerekasztalánál egyre hangosabban dicsekednek a lovagok, de van köztük egy, aki mindent visz: úgy tűnik, Mészáros Lőrinc idén Magyarország leggazdagabb embere lett. Volt tehát dolga a HVG címlapcsapatának. A kérdés most már az: önnek melyik ötletük jött be leginkább? Szavazzon!","shortLead":"A Fidesznek lett egy újabb kétharmada, Putyin és Gruevszki úgy jár ide, mint haza, közben a NER kerekasztalánál egyre...","id":"20181228_Szavazzon_2018_legutosebb_HVGcimlapjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e64c95-0b79-45f3-982b-af822c282968","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Szavazzon_2018_legutosebb_HVGcimlapjara","timestamp":"2018. december. 28. 10:00","title":"Szavazzon 2018 legütősebb HVG-címlapjára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]