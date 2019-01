Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megállapodás nélküli Brexit lehetősége komoly terheket ró a brit autógyártóra","shortLead":"A megállapodás nélküli Brexit lehetősége komoly terheket ró a brit autógyártóra","id":"20190110_Brexit_Tobb_ezer_embert_bocsat_el_a_Jaguar_Land_Rover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a94b1ff-9cb6-4120-8235-b24a6beadb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9cc09a-cdc6-4342-8b02-28345090f85d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Brexit_Tobb_ezer_embert_bocsat_el_a_Jaguar_Land_Rover","timestamp":"2019. január. 10. 20:18","title":"Brexit: Több ezer embert bocsát el a Jaguar Land Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498e0051-7e23-487b-9720-308471b4e826","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy ezeréves női csontváz vizsgálatakor talált kék fogkő árulkodik arról, hogy a középkori Európában a nők sokkal nagyobb szerepet játszhattak a kéziratok létrehozásában, mint azt eddig vélték a kutatók.","shortLead":"Egy ezeréves női csontváz vizsgálatakor talált kék fogkő árulkodik arról, hogy a középkori Európában a nők sokkal...","id":"20190110_fog_allkapocs_feltaras_festes_regeszet_kezirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498e0051-7e23-487b-9720-308471b4e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce9c98f-2979-46e6-92b3-475269757fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_fog_allkapocs_feltaras_festes_regeszet_kezirat","timestamp":"2019. január. 10. 14:09","title":"Kék fogköve árulta el a középkor ismeretlen festőnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","shortLead":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","id":"20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662a3df1-4d73-40d0-98af-7c1666c50298","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 11. 08:21","title":"Nincs ennél feljebb: jön a Bentley 660 lóerős divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit gondolnak az Európai Unió új szerzői jogi irányelvéről, azon belül is annak 11. cikkelyéről.","shortLead":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit...","id":"20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8034072-8391-440b-a135-fa421f5da776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","timestamp":"2019. január. 09. 20:33","title":"Egész oldalas hirdetést adott fel a Google, nekiment az új EU-s jogszabálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek az ipari területekről a légkörön keresztül jutnak a tavakba. ","shortLead":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek...","id":"20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cb9453-85ac-462d-a630-4345edf61180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","timestamp":"2019. január. 10. 16:33","title":"Mérgező mennyiségű higanyt találtak északi-sarkvidéki tavak halaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt beszámolót, ugyanis az incidensről készült köztéri videofelvétel tanúsága szerint nem farudakkal verték meg, ahogyan ez először szerepelt a jelentésekben.","shortLead":"Cáfolta csütörtökön a német rendőrség a Frank Magnitz brémai AfD-pártvezető minapi megtámadásáról először közölt...","id":"20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10caf901-dae7-4879-9c03-b8c2da76715e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_frank_magnitz_brema_alternativa_nemetorszagert_afd_tamadas","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Másképp történt a bevándorlásellenes politikus elleni támadás, mint először közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről beszéljenek. ","shortLead":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről...","id":"20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7409e47-9dbb-4cb5-ad95-6fb4ee023bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2019. január. 09. 12:20","title":"Kivonult a DK és az MSZP a honvédelmi bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","shortLead":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","id":"20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65b20c-1adf-42ac-b50d-ce2484fd634f","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","timestamp":"2019. január. 09. 15:49","title":"Hó borítja az utakat Nagykátán, de a focipálya legalább tiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]