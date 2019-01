Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus szerint a műsorban elhangzottak illeszkednek az államilag előállított fake news terjesztésének tendenciájába, valamint az identitások és a magánélet területén vívott politikai harcba.","shortLead":"A politológus szerint a műsorban elhangzottak illeszkednek az államilag előállított fake news terjesztésének...","id":"20190118_Az_ostobasag_nem_mentseg__Lakner_Zoltan_reagalt_a_kozteve_melegek_kigyogyitasarol_keszult_musorara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35761f6-6bee-4ce0-960b-542dbdfa9344","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Az_ostobasag_nem_mentseg__Lakner_Zoltan_reagalt_a_kozteve_melegek_kigyogyitasarol_keszult_musorara","timestamp":"2019. január. 18. 11:01","title":"„Az ostobaság nem mentség” – Lakner Zoltán reagált a köztévé melegek „kigyógyításáról” készült műsorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","shortLead":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","id":"20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc62d5e-f4cc-4765-b530-54758c23ac49","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","timestamp":"2019. január. 18. 15:48","title":"Ötven autóval tüntettek a túlóratörvény ellen Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff853dbb-388e-4999-b86e-eae80c2d6a45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi kézilabda-válogatott a német-dán közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének első, szombati játéknapja előtt.","shortLead":"Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi...","id":"20190119_Megkapta_a_spanyol_behivot_Sterbik_Arpad_aki_mar_bizonyitott_bravuros_beugrokent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff853dbb-388e-4999-b86e-eae80c2d6a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c2fb8d-0d7c-4cbb-9344-08525075818b","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Megkapta_a_spanyol_behivot_Sterbik_Arpad_aki_mar_bizonyitott_bravuros_beugrokent","timestamp":"2019. január. 19. 11:25","title":"Megkapta a spanyol behívót Sterbik Árpád, aki már bizonyított bravúros beugróként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab06f370-704c-4de8-89cd-3397a90117c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A japán ügyészség szerint Ghosn 9 millió dollárt kapott a Nissan-Mitsubishi vegyes vállalattól. A Nissan vissza szeretné kapni a pénzt.","shortLead":"A japán ügyészség szerint Ghosn 9 millió dollárt kapott a Nissan-Mitsubishi vegyes vállalattól. A Nissan vissza...","id":"20190118_Dollarmilliokat_kerne_vissza_a_Nissan_a_Japanban_letartoztatott_automogultol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab06f370-704c-4de8-89cd-3397a90117c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad69e01-99fd-44ef-bf23-e43d863b9f67","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Dollarmilliokat_kerne_vissza_a_Nissan_a_Japanban_letartoztatott_automogultol","timestamp":"2019. január. 18. 14:06","title":"Dollármilliókat kérne vissza a Nissan a Japánban letartóztatott autómogultól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","shortLead":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","id":"20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47ede9-534a-4951-8240-1ce712a7fdbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","timestamp":"2019. január. 19. 08:40","title":"Kis segítséget ad az állam az eléggé halott motorkerékpár-piacnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha tudod azt, hogyan kell fizetésemelést kérni, akkor olyan készséggel rendelkezel, amely jó szolgálatot tesz majd neked szakmai pályafutásod során. Még egy kisebb éves emelés is jelentősen javíthatja pénzügyi helyzetünket, lehetővé téve, hogy gyorsabban törlesszük adósságainkat, többet takarítsunk meg vagy utazzunk 2019-ben. ","shortLead":"Ha tudod azt, hogyan kell fizetésemelést kérni, akkor olyan készséggel rendelkezel, amely jó szolgálatot tesz majd...","id":"20190118_Kezdd_az_uj_evet_eredmenyesen_Igy_kerj_fizetesemelest_11_lepesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20387b41-92dc-4f7e-90b5-5ed3cbe2027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ba64-7a43-48e9-a551-ed2c1ee43b6d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190118_Kezdd_az_uj_evet_eredmenyesen_Igy_kerj_fizetesemelest_11_lepesben","timestamp":"2019. január. 18. 15:00","title":"Kezdd az új évet eredményesen: Így kérj fizetésemelést 11 lépésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan McDonaldot. ","shortLead":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan...","id":"20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ce80d-81e1-42e9-88cc-accd54bda6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","timestamp":"2019. január. 19. 09:09","title":"Börtönbe megy a volt chicagói rendőr, aki lelőtte a fekete tinédzsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására. Állítólag egy kétkijelzős, de nem összehajtható telefont is hoz magával.","shortLead":"Több telefonnal is készül az LG a február végi barcelonai MWC-re, a mobilszakma legnagyobb éves szakkiállítására...","id":"20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ce20a3-82b6-4846-8af1-cb0fb06c46a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07881da-ec36-43ff-8749-82f86b7dac91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_lg_g8_thinq_mwc_2019_csatlakoztathato_ketkijelzos_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 11:03","title":"Különleges androidos mobil érkezik: igazi kétkijelzős telefont villanthat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]