[{"available":true,"c_guid":"7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon. A kódnév mindenesetre már kiderült.","shortLead":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon...","id":"20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e410957-1d41-4000-bf92-a06b71ce3eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. január. 14. 09:33","title":"Soha nem látott külsőt kaphat a Vivo új okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint jogszerűtlen volt, hogy Hadházyék felvételt készítettek, de hogyha rendőrökről is lehet fotót készíteni a beleegyezésük nélkül, akkor biztonságiakról miért ne lehetne, pláne, ha bántalmazták a politikusokat, amivel szemben az önvédelem is jogszerű, vetik fel.","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint jogszerűtlen volt, hogy Hadházyék felvételt készítettek, de hogyha rendőrökről is...","id":"20190115_Tobbszorosen_cafolta_Peterfalvit_a_Helsinki_Bizottsag_az_MTVA_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a82be39-a137-4386-b5b5-b3a034bdb98b","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tobbszorosen_cafolta_Peterfalvit_a_Helsinki_Bizottsag_az_MTVA_ugyeben","timestamp":"2019. január. 15. 11:21","title":"Többszörösen cáfolta Péterfalvit a Helsinki Bizottság az MTVA ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel. A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés.","shortLead":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel...","id":"20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b4052-6d1f-4bff-b65c-53c82050f723","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","timestamp":"2019. január. 15. 12:03","title":"Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","shortLead":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","id":"20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a721ba0-c950-4cdd-9e70-2102b3e8731a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","timestamp":"2019. január. 15. 09:13","title":"Sorra mondja le az előadásait Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány sajnos rácáfol. Az érzelmeink, a fizikumunk, a szabadidős tevékenységeink, és nagyon úgy tűnik, hogy az étrendünk is hat a lelkiismeretünkre, és befolyásolja, milyen morális döntéseket hozunk.","shortLead":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány...","id":"20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36fe7cf-5af1-40d1-a933-35931d626cdb","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","timestamp":"2019. január. 13. 18:25","title":"Meglepően hat a gyömbér a morális döntéseinkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1521e-08c5-403b-9418-d1a207429716","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Egyszerre hoz adóügyi szigorítást és lazítást az idei év azok számára, akik nemzetközi üzleti érdekeltségekkel, illetve külföldi jövedelemmel (is) rendelkeznek: a január első napjától hatályos jogszabályváltozások összességében ugyanakkor az észszerűség, életszerűség irányába mutatnak, bizonyos esetekben pedig akár még megtakarítást is eredményezhetnek az eddigiekhez képest.","shortLead":"Egyszerre hoz adóügyi szigorítást és lazítást az idei év azok számára, akik nemzetközi üzleti érdekeltségekkel, illetve...","id":"crystalgroup_20190114_Jobb_lesz_itthon_adozni_a_kulfoldi_jovedelem_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1521e-08c5-403b-9418-d1a207429716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1698c916-bf84-4371-ba81-330f8f38e164","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190114_Jobb_lesz_itthon_adozni_a_kulfoldi_jovedelem_utan","timestamp":"2019. január. 15. 07:36","title":"Jobb lesz itthon adózni a külföldi jövedelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyit meg egy dögunalmas repülést megért neki.","shortLead":"Ennyit meg egy dögunalmas repülést megért neki.","id":"20190114_600_dollar_o1g_miami_florida_magyar_informatikus_pilota_repules_cessna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5cd382-2ae7-470d-814f-ef9864493546","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_600_dollar_o1g_miami_florida_magyar_informatikus_pilota_repules_cessna","timestamp":"2019. január. 14. 20:08","title":"600 dollárt költött a világ legnagyobb O1G-jére a magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e45319-d197-4ce6-a800-feea72aae5fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint további feszültséget jelent, hogy a közalkalmazottak illetménytáblája évek óta nem változott.","shortLead":"A szervezet szerint további feszültséget jelent, hogy a közalkalmazottak illetménytáblája évek óta nem változott.","id":"20190114_A_beremelest_akar_kiharcolni_a_Pedagogusok_Szakszervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e45319-d197-4ce6-a800-feea72aae5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a02e0e-8548-48e8-a6f4-09fad6eb1405","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_beremelest_akar_kiharcolni_a_Pedagogusok_Szakszervezete","timestamp":"2019. január. 14. 16:13","title":"Béremelést akar kiharcolni a Pedagógusok Szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]