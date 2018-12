Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b","c_author":"Mérő László","category":"tudomany","description":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","shortLead":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","id":"20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fa396d-a19c-4c9b-876c-35ff55127ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","timestamp":"2018. december. 20. 14:45","title":"Mérő László: Tisztelet Lovász Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel fenyegetett M. ügyében – nyomozást is indított. A TASZ szerint felesleges 2006-hoz hasonlítgatni a most történteket, mert a minimális túlkapás is megengedhetetlen. ","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel...","id":"20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02c64ec-9ce1-464c-a04e-3c7f7f169890","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 21. 06:30","title":"\"Nem úgy van az, hogy a rendőrség akkor fúj egy kis könnygázt, amikor jónak látja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13 ezer fő szerezte meg a papírokat.","shortLead":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13...","id":"20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239da9d6-38b8-475b-b5f8-c920da5282fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","timestamp":"2018. december. 21. 10:32","title":"Több százmilliárdot kaszáltak a letelepedési kötvényeken a Fideszhez közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","shortLead":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","id":"20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0558a43-441a-4c75-bcf0-0ae502082d0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","timestamp":"2018. december. 21. 05:31","title":"Az Egyesült Államok megkezdi katonái kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","shortLead":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","id":"20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b30a95b-ab19-4cf2-ad76-e1a18e7d5142","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","timestamp":"2018. december. 20. 12:07","title":"Vesztettek a kényszernyugdíjazott bírák Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnöksége csütörtökön döntött a Fidesz európai parlamenti listájáról. ","shortLead":"A párt elnöksége csütörtökön döntött a Fidesz európai parlamenti listájáról. ","id":"20181220_Trocsanyi_Laszlo_vezeti_a_Fidesz_EPlistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4fdccd-41b7-42e5-89d1-229e2485e6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Trocsanyi_Laszlo_vezeti_a_Fidesz_EPlistajat","timestamp":"2018. december. 20. 13:27","title":"Trócsányi László vezeti a Fidesz EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d614e1-9f7c-4eaa-a368-9770d7ed6b95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google úgy gondolta, karácsony alkalmából népszerűsíti kicsit a hangalapú szolgáltatását, a Google Assistantet. A végeredmény zseniális lett.","shortLead":"A Google úgy gondolta, karácsony alkalmából népszerűsíti kicsit a hangalapú szolgáltatását, a Google Assistantet...","id":"20181220_google_assistant_reszkessetek_betorok_macaulay_culkin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d614e1-9f7c-4eaa-a368-9770d7ed6b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc8156-0608-427c-92c4-9efe8cc52de4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_google_assistant_reszkessetek_betorok_macaulay_culkin","timestamp":"2018. december. 20. 09:03","title":"Az év videója: A Google újraforgatta a Reszkessetek, betörők!-et Macaulay Culkinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","shortLead":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","id":"20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9810c185-9984-44ff-bf1a-6f6ba30311d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","timestamp":"2018. december. 19. 21:14","title":"Ezt a tejet ne igya meg, visszahívja a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]