Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön, hó is hullhat.","shortLead":"Hidegfront jön, hó is hullhat.","id":"20190118_Ismet_teliesebbre_fordul_az_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c8c0d7-739e-4784-a652-d2dc83dbab24","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ismet_teliesebbre_fordul_az_idojaras","timestamp":"2019. január. 18. 06:49","title":"Ismét téliesebbre fordul az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami reklámköltések piactorzító hatása miatt fordult panasszal az Európai Bizottsághoz Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. A korábbi, közmédiáról szóló beadványa 2 éve a Bizottság előtt van, reméli, hogy ebben az ügyben gyorsabban lépnek.","shortLead":"Az állami reklámköltések piactorzító hatása miatt fordult panasszal az Európai Bizottsághoz Jávor Benedek, a Párbeszéd...","id":"20190117_mediazombi_javor_benedek_europai_bizottsag_allami_reklamkoltes_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a6d387-f349-4bc2-9cdd-ac791d7581b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_mediazombi_javor_benedek_europai_bizottsag_allami_reklamkoltes_media","timestamp":"2019. január. 17. 12:48","title":"\"Médiazombik fenntartása a cél\" - Jávor Benedek panaszt tett az Európai Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi EP-választásokkal még megúszhatja az ország egyik leghíresebb, egyben leghírhedtebb roma politikai vezetője, Farkas Flórián.","shortLead":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi...","id":"20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f82350-f37f-414c-babd-24ef5c6ca936","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","timestamp":"2019. január. 17. 12:35","title":"Az EP-választásokig még megúszhatja a számonkérést Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kislányról van szó, a szemetesbe dobták. A rendőrség már nyomoz. ","shortLead":"Egy kislányról van szó, a szemetesbe dobták. A rendőrség már nyomoz. ","id":"20190117_Halott_csecsemot_talaltak_az_Amazon_raktaranak_egyik_mosdojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f491b-b786-4953-a34f-681576dd1ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Halott_csecsemot_talaltak_az_Amazon_raktaranak_egyik_mosdojaban","timestamp":"2019. január. 17. 18:34","title":"Halott csecsemőt találtak az Amazon raktárának egyik mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól és a kormánypárti frakciótól. A Miniszterelnökség egy 5 éves brit elemzés feldolgozásával bízta meg 14,5 millió forintért. Törcsi az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, az identitás- és hagyományőrzést a zászlajára tűző szervezet 2018-ban 50 millió forint támogatást kapott a Fidesz pártalapítványától.","shortLead":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól...","id":"20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7a7c0-1b79-4167-b638-97665049b4a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","timestamp":"2019. január. 18. 11:21","title":"14,5 millió forintért szemléz ötéves brit tanulmányt a kormányközeli elemző friss cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","shortLead":"Hazudtak, lejárattak és elhallgattak, de ők ebben nem illetékesek.","id":"20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c2a3fb-8436-4f3d-abb8-c4343730d32c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Mediatanacs_leokezta_az_MTVA_karaktergyilkos_hiradojat","timestamp":"2019. január. 18. 09:46","title":"A Médiatanács leokézta az MTVA karaktergyilkos híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","shortLead":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","id":"20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeed1bd-7a14-4cb0-a39d-fdfebc6d5fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 18:01","title":"Most Székesfehérváron tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","shortLead":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","id":"20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499a5a26-6a95-4f6b-9d0d-f43469c751df","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","timestamp":"2019. január. 17. 20:21","title":"Vidékre is elviszik a POKET zsebkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]