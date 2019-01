Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB szerint nem jól hasonlították össze a G7 újságírói a magyar béreket az európaiakkal, de az újságírók kitartanak az álláspontjuk mellett. ","shortLead":"Az MNB szerint nem jól hasonlították össze a G7 újságírói a magyar béreket az európaiakkal, de az újságírók kitartanak...","id":"20190118_Egy_cikkben_probalja_cafolni_az_MNB_a_G7_elemzeset_a_magyar_fizetesek_helyzeterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e2b629-692a-487c-b862-67d29d381ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Egy_cikkben_probalja_cafolni_az_MNB_a_G7_elemzeset_a_magyar_fizetesek_helyzeterol","timestamp":"2019. január. 18. 15:21","title":"Egy cikkben próbálja cáfolni az MNB a G7 elemzését a magyar fizetések helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","shortLead":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","id":"20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954e67a-6ec9-449c-9cdf-4cf0e5d18020","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","timestamp":"2019. január. 18. 05:03","title":"Trump ügyvédje szerint az elnök kampánycsapata összejátszhatott az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzat megkerülésével tenyerelt rá a kormány a budai Palotanegyedre, a terület teljhatalmú ura egy különös nevű állami cég, a Várgondnokság lett.","shortLead":"Az önkormányzat megkerülésével tenyerelt rá a kormány a budai Palotanegyedre, a terület teljhatalmú ura egy különös...","id":"20190117_Kerdezes_nelkul_vitte_a_kormany_a_budai_Palotanegyedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf054c0f-4b4e-4027-8e76-1ae787670adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fd5da6-7e2c-497a-a2a1-64cded62b386","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kerdezes_nelkul_vitte_a_kormany_a_budai_Palotanegyedet","timestamp":"2019. január. 17. 15:02","title":"Kérdezés nélkül vitte a kormány a budai Palotanegyedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c383f77-6824-4476-9367-2a118f40c50e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győztes WHB 10 milliárd forintért építheti a soproni önkormányzat beruházásában megvalósuló uszodát.","shortLead":"A győztes WHB 10 milliárd forintért építheti a soproni önkormányzat beruházásában megvalósuló uszodát.","id":"20190118_5_milliard_forinttal_dragult_az_uj_soproni_uszoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c383f77-6824-4476-9367-2a118f40c50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820f3613-7590-40c3-80e5-f7509e1a83f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_5_milliard_forinttal_dragult_az_uj_soproni_uszoda","timestamp":"2019. január. 18. 17:15","title":"5 milliárd forinttal drágult az új soproni uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff942d7-e898-4561-b421-e2f8db6694f5","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A versenyképesség klasszikus tényezői mellett (legyen jó a stratégiád, rendelkezz a szükséges erőforrásokkal, vásárolj meg vagy fejlessz néhány jól megválasztott piacvezető technológiai megoldást, vedd meg a legjobb szakembereket, optimalizáld a folyamataidat, építs erős know-how-t), a versenyképesség új tényezői egyre nagyobb figyelmet kapnak - állítja Lénárt Viktor, a Grow Csoport elnöke. ","shortLead":"A versenyképesség klasszikus tényezői mellett (legyen jó a stratégiád, rendelkezz a szükséges erőforrásokkal, vásárolj...","id":"HVG_konferencia_20190115_Az_uzleti_versenykepesseg_uj_tenyezoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff942d7-e898-4561-b421-e2f8db6694f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71142e9-6e8d-491a-a299-78d0e44fef9c","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190115_Az_uzleti_versenykepesseg_uj_tenyezoi","timestamp":"2019. január. 17. 11:18","title":"Az üzleti versenyképesség új tényezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"66c03f54-20ea-49c7-9461-8383c729d9a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai márka is csak a szabadidő-autókban látja a jövőt.","shortLead":"Az amerikai márka is csak a szabadidő-autókban látja a jövőt.","id":"20190117_ford_suv_mustang_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c03f54-20ea-49c7-9461-8383c729d9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0495618-88f3-4377-98ce-70b6e552f612","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_ford_suv_mustang_elektromos","timestamp":"2019. január. 17. 10:49","title":"Még a Ford Mustangból is lesz SUV, ráadásul elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b9bc41-3ae5-4a8d-8b33-8dd10965823f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Lionsgate stúdió és a Hasbro amerikai játékgyártó közös filmjének főszerepéről Kevin Harttal folynak tárgyalások.","shortLead":"A Lionsgate stúdió és a Hasbro amerikai játékgyártó közös filmjének főszerepéről Kevin Harttal folynak tárgyalások.","id":"20190118_Eloszereplos_mozi_Monopoly_tarsasjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b9bc41-3ae5-4a8d-8b33-8dd10965823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0297e545-f2e2-48db-8d5b-133cc1150528","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Eloszereplos_mozi_Monopoly_tarsasjatek","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Élőszereplős mozi készül a Monopoly társasjátékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyiek takarítják fel a mocskot, amit a kukások maguk után hagynak. Az FKF elnézést kért a történtekért.","shortLead":"A helyiek takarítják fel a mocskot, amit a kukások maguk után hagynak. Az FKF elnézést kért a történtekért.","id":"20190117_Buzos_le_folyik_a_kukasautokbol_a_II_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25da9b31-2323-4d66-b4a4-3923b7571fdb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Buzos_le_folyik_a_kukasautokbol_a_II_keruletben","timestamp":"2019. január. 17. 18:12","title":"Bűzös lé folyik a kukásautókból a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]