[{"available":true,"c_guid":"94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító üzemek világszerte - derült ki kanadai, holland és dél-koreai kutatók tanulmányából, amely szerint a szennyvíz jelentős része kezeletlenül kerül a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve az ottani élővilágot.","shortLead":"Az eddig véltnél sokkal több magas sótartalmú szennyvizet és mérgező vegyi anyagot termelnek a tengervíz-sótalanító...","id":"20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d54048-9ef6-41d8-bf80-ccc706e6b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb47aa-f1df-4df3-b10e-9f38cf42364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_sotalanito_uzemek_sotalanitas_karos_anyag_szennyezet_viz","timestamp":"2019. január. 19. 19:03","title":"Csak most jöttek rá, hogy nem is annyira sótalanítanak a sótalanító üzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","shortLead":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","id":"20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687e82e-0e92-491e-94fc-a69cb93ff575","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","timestamp":"2019. január. 21. 12:40","title":"Visszaszólt az MTA a gazdálkodását számonkérő Magyar Hírlapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","shortLead":"A rendőrség megintette a 98 éves Fülöp herceget.","id":"20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074eb85-2ba9-4f4f-a5fd-e90dccc086c4","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Ket_nappal_autobalesete_utan_mar_biztonsagi_ov_nelkul_vezetett_az_angol_kiralyno_ferje","timestamp":"2019. január. 20. 08:20","title":"Két nappal autóbalesete után már biztonsági öv nélkül vezetett az angol királynő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","shortLead":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","id":"20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf206de-edd8-462a-9993-c28e0870c228","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 20:54","title":"Svarci és Stallone is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fe079e-b77b-4932-ada2-ec855213325f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több részén 12 óra alatt öt centinél is több hó eshet.","shortLead":"Az ország több részén 12 óra alatt öt centinél is több hó eshet.","id":"20190119_Ujra_jon_a_nagy_havazas_hat_megyere_adjak_ki_a_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74fe079e-b77b-4932-ada2-ec855213325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c361f16-924c-4d51-b9df-9add9f6ebf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ujra_jon_a_nagy_havazas_hat_megyere_adjak_ki_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 19. 17:16","title":"Újra jön a nagy havazás, hat megyére adják ki a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről. A Magyarországot 1956-ban elhagyó Vajna producerként 2006-ban forgatta le a forradalomról szóló filmjét, amelynek rendezője Goda Krisztina volt. Vajna a forgatásról készült werkfilmben azt mondta: azért ajánlja szüleinek a filmet, mert elég merészek voltak ahhoz, hogy mindenüket hátrahagyva megadják fiuknak a lehetőséget, hogy máshol, más rendszerben és más lehetőségek között is kipróbálja a szerencséjét. ","shortLead":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről...","id":"20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b4ee51-5934-4fe5-b1ab-71dad5261c58","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","timestamp":"2019. január. 21. 11:38","title":"Andy Vajna: Ez a film a szüleimnek lesz dedikálva – Nagyítás-galéria a Szabadság, szerelem forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","shortLead":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","id":"20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c956b0-b516-4d5d-8031-a0877ce236f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"6,5 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg tavaly az Élelmiszerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]