Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d2ff52-5ed0-44ae-a3b9-69e46b7a04eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter szerint jó szándékú embereket csapnak be.","shortLead":"Harrach Péter szerint jó szándékú embereket csapnak be.","id":"20190130_A_KDNP_azt_szeretne_lepjenek_fel_kemenyebben_a_csalo_josokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d2ff52-5ed0-44ae-a3b9-69e46b7a04eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1584a360-75f5-4ddb-8ae5-768f26637496","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_KDNP_azt_szeretne_lepjenek_fel_kemenyebben_a_csalo_josokkal_szemben","timestamp":"2019. január. 30. 19:18","title":"A KDNP azt szeretné, lépjenek fel keményebben a csaló jósokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afde377-2781-4e2a-8368-8ee987d59c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó közveszély okozásával gyanúsítja a három fiút.","shortLead":"A rendőrség halált okozó közveszély okozásával gyanúsítja a három fiút.","id":"20190201_Itt_a_video_a_tizenevesekrol_akik_a_tuzet_okozhattak_a_Raday_utcai_kollegiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4afde377-2781-4e2a-8368-8ee987d59c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb0951a-cc92-44c0-a2f8-631b39a27dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Itt_a_video_a_tizenevesekrol_akik_a_tuzet_okozhattak_a_Raday_utcai_kollegiumban","timestamp":"2019. február. 01. 15:06","title":"Itt a videó a tizenévesekről, akik a tüzet okozhatták a Ráday utcai kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","shortLead":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","id":"20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298c7f7-3c0d-4008-a021-280fd4e1b374","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:37","title":"Gyűlnek a milliók Szijjártó Péter bankszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a687523-48ff-4cc1-9b6d-55ea4abbdc6d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vágyni, álmodni nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk: egy folyamat kezdete, amely óriási energiákat szabadíthat fel, s ezek az energiák építenek, vagy sajnálatos módon rombolni is tudnak. Cselekvési terv, önmotiváció, szövetségesek is kellenek a megvalósításhoz, és hogy energiánkat jó irányba tereljük. ","shortLead":"Vágyni, álmodni nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk: egy folyamat kezdete, amely óriási energiákat szabadíthat...","id":"20190131_On_alomepito_vagy_alomrombolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a687523-48ff-4cc1-9b6d-55ea4abbdc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4988bcca-ac5c-46e2-94df-6e4940b0ac93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190131_On_alomepito_vagy_alomrombolo","timestamp":"2019. január. 31. 10:00","title":"Ön álomépítő vagy álomromboló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","shortLead":"Már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának – értesült a Népszava.","id":"20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452b018-1a04-4d89-bd52-9608ccb7dc92","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Habony_elveszithette_befolyasat","timestamp":"2019. január. 31. 08:55","title":"Habony elveszíthette befolyását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"","category":"itthon","description":"A háttámlákban volt eldugva a fű.","shortLead":"A háttámlákban volt eldugva a fű.","id":"20190201_Hat_kilo_marihuanat_fogtak_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad0819-e189-4855-b4b7-6d3e4f179620","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hat_kilo_marihuanat_fogtak_Roszken","timestamp":"2019. február. 01. 09:04","title":"Hat kiló marihuánát fogtak Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]