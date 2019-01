Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","shortLead":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","id":"20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b49a31-8c31-4bb3-a3bc-eabda9ff8262","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","timestamp":"2019. január. 08. 18:46","title":"Lemondott egy arizonai klinika vezetője, miután az egyik kómában fekvő páciens teherbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","shortLead":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","id":"20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdcaf02-8bd2-4a12-b0ac-aa7af05b0089","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","timestamp":"2019. január. 09. 14:45","title":"Már dolgoznak a Vörösmarty téren, nyár végére egész másképp fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650bec4d-f2c5-4fa0-92c5-98e0ba9ca870","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ha már ilyen jutányos áron kihoznak egy adagot a Miniszterelnökségen, lehet, hogy a krónikus pénzhiánnyal küzdő egészségügyben is hasznosak lennének.","shortLead":"Ha már ilyen jutányos áron kihoznak egy adagot a Miniszterelnökségen, lehet, hogy a krónikus pénzhiánnyal küzdő...","id":"20190108_Korhazaknak_is_fozhetne_a_Gundel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650bec4d-f2c5-4fa0-92c5-98e0ba9ca870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c919bc1-23f0-4732-9217-57957b866438","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Korhazaknak_is_fozhetne_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 08. 15:50","title":"Kórházaknak is főzhetne a Gundel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás jegyében. ","shortLead":"Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás...","id":"20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2aa29-2d3b-41ec-a245-f4b83f92fbe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Bojkottot_hirdetett_Vago_Gabor_a_NERt_kiszolgalo_cegekkel_szemben","timestamp":"2019. január. 09. 13:37","title":"Bojkottot hirdetett Vágó Gábor \"a NER-t kiszolgáló\" cégekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","shortLead":"Első ránézésre csak egy csíkos sál, de benne van az ingázók minden dühe és elkeseredettsége.","id":"20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195dd762-23f5-4108-9445-66abed56460b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Salba_kototte_a_vonatok_keseset_egy_nemet_no__foto","timestamp":"2019. január. 07. 19:44","title":"Sálba kötötte a vonatok késését egy német nő – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6588b6d7-7f72-4d05-a66c-d5aba731f50e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Révész Máriusz szerint kevesebbet kellett fizetni értük, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Révész Máriusz szerint kevesebbet kellett fizetni értük, mint azt korábban gondolták.","id":"20190108_Husz_lakohajot_vett_a_Mahart_a_nyaralohajozasi_programban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6588b6d7-7f72-4d05-a66c-d5aba731f50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44446ab6-10ed-45c4-9b21-6193f1e9596a","keywords":null,"link":"/kkv/20190108_Husz_lakohajot_vett_a_Mahart_a_nyaralohajozasi_programban","timestamp":"2019. január. 08. 15:38","title":"Húsz lakóhajót vett a Mahart a nyaralóhajózási programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres bajnok katari Nasszer al-Attijah nyerte meg a Peruban zajló Dakar-rali első szakaszát, melyet a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a 42. helyen fejezett be.","shortLead":"A kétszeres bajnok katari Nasszer al-Attijah nyerte meg a Peruban zajló Dakar-rali első szakaszát, melyet a Szalay...","id":"20190108_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ee6853-4d91-4831-acc4-179c206443ae","keywords":null,"link":"/sport/20190108_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_verseny","timestamp":"2019. január. 08. 12:28","title":"Erősen kezdtek a Dakaron Szalay Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]