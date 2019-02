Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmusba – közölte Theresa May csütörtöki brüsszeli látogatása előtt a Downing Street.\r

","shortLead":"A brit fél olyan megoldást keres, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság \"nem ragad bele\" végleg az ír-északír...","id":"20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7dd1bd-3c7e-4bcd-b491-7dd83c330200","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_brexit_backstop_eszak_irorszag_theresa_may_jean_claude_juncker_donald_tusk_pokol","timestamp":"2019. február. 07. 05:54","title":"Brexit: London erősködik, garanciákat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","shortLead":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","id":"20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a394d6-e48b-498b-bb19-dbd27f927ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","timestamp":"2019. február. 06. 19:49","title":"Meghalt Repülős Gizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d291c50-3bdf-4d64-ad51-a01536334738","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormány – mondta – nem lepődött meg a döntésén.","shortLead":"A kormány – mondta – nem lepődött meg a döntésén.","id":"20190206_tarlos_istvan_fopolgarmester_red_bull_air_race_hungaroring_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d291c50-3bdf-4d64-ad51-a01536334738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241006a4-36dd-4b03-8c64-15297600100b","keywords":null,"link":"/sport/20190206_tarlos_istvan_fopolgarmester_red_bull_air_race_hungaroring_zrt","timestamp":"2019. február. 06. 16:37","title":"Megszólalt Tarlós az Air Race-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","shortLead":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","id":"20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fc9ba-5999-4cf6-99f5-9b1276aff6db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","timestamp":"2019. február. 07. 13:58","title":"Megint csalódnia kellett annak, aki áttörést vár Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","id":"20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48714f-57f2-4c7a-ac56-cb47b5d82627","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Merkel utóda szerint Orbán nehéz ügy az Európai Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezetőjét újraválasztották a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnökévé és az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsági tagjává az UEFA csütörtöki tisztújító kongresszusán, Rómában.","shortLead":"Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezetőjét újraválasztották a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnökévé...","id":"20190207_FIFAalelnok_maradt_Csanyi_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcb92f9-5911-4ad9-9d2e-62a8772f07b1","keywords":null,"link":"/sport/20190207_FIFAalelnok_maradt_Csanyi_Sandor","timestamp":"2019. február. 07. 13:29","title":"FIFA-alelnök maradt Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]