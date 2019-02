Mondhatni megszokott jelenség, ha az üzleti életben nem jól teljesítő vállalat leépítéssel kompenzálja a kiesett bevételeket. Az Activison Blizzardnál most szintén tömeges elbocsátásra készülnek, ám a dolog azért is furcsa, mert az amerikai kiadó pénzügyi eredményei (elviekben) rendben vannak: a cég 2018-as bevétele az előzőt is meghaladta, több mint 7,5 milliárd dollárt kerestek.

A Bloomberg egy korábbi cikkében azonban megszellőztette, hogy a kiadóóriás ennek ellenére is 700-800 embert érintő kirúgásra készül. Az akkori hírek szerint a leépítésre a vállalaton belüli újrastrukturálás miatt van szükség. Erről korábban csupán pletykán szintjén lehetett hallani, de most kiderült:

tényleg kirúgnak több száz embert.

A cég bejelentése szerint 8 százalékkal csökkentik az állományt, amely egy 9600 fős vállalattal számolva nagyjából a korábbi értesülésnek megfelelő számot jelenti. A hivatalos közlés szerint az elbocsátások olyan területeket érintenek, amelyek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A leépítéssel együtt az Activision stratégiaváltásra is készül, és az olyan sikerekre helyezi a fókuszt, mint a Wacraft és a Diablo termékek. Az ezeken a játékokon dolgozó fejlesztőcsapatok méretét 20 százalékkal növelik.

Az elbocsátások mögött sajtóértesülések szerint több ok is húzódik. Ezek egyike, hogy a tavaly novemberben piacra került új Call of Duty iránt csökkent az érdeklődés, ahogy a stúdió Overwatch nevű játéka is egyre kevesebb embert vonz. Valószínűleg az sem tett jót, hogy a rajongók egy vadonatúj Diablo-epizódot vártak, a cég azonban egy mobilokra szánt verziót jelentett be.

