[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis mindegyiken kizárólag független jelöltek indulnak.","shortLead":"Ugyanis mindegyiken kizárólag független jelöltek indulnak.","id":"20190217_Harom_valasztas_is_zajlik_ma_Magyarorszagon_es_egyiket_sem_a_Fidesz_fogja_megnyerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3b05ab-0d3f-4bc7-9aec-55f479b63bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Harom_valasztas_is_zajlik_ma_Magyarorszagon_es_egyiket_sem_a_Fidesz_fogja_megnyerni","timestamp":"2019. február. 17. 10:48","title":"Három választás is zajlik ma Magyarországon, és egyiket sem a Fidesz fogja megnyerni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4269cf86-ba2c-4153-bccf-0f65c1bc0cc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás megmentéséért - mondta az iszlám köztársaság külügyminisztere vasárnap az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás...","id":"20190217_Europanak_kene_megmentenie_az_Irannal_kotott_nuklearis_megallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4269cf86-ba2c-4153-bccf-0f65c1bc0cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622541-cb8e-4c86-b617-6d4e052989a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Europanak_kene_megmentenie_az_Irannal_kotott_nuklearis_megallapodast","timestamp":"2019. február. 17. 14:14","title":"Európának kéne megmentenie az Iránnal kötött nukleáris megállapodást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. HVG-portré. HVG-portré.","id":"201907_pohner_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4e818-7280-47ff-93ae-c3a467ee4f39","keywords":null,"link":"/elet/201907_pohner_adam","timestamp":"2019. február. 17. 10:00","title":"Most elárulja másfél éves mesterlevese titkát a Bocuse d'Or-döntős magyar szakács ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros Györggyel pedig néhány hónapja találkozott. Timmermans a szocialisták EP-listaállító kongresszusára érkezett, ahol találkozik majd Nagy Blankával is.","shortLead":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros...","id":"20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef83ef9-f16f-45fd-9175-41cc5617e05a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","timestamp":"2019. február. 16. 07:32","title":"Timmermans: \"Nevetséges Gulyás felvetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","shortLead":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","id":"20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf9363-8d6a-4be8-b061-134ab74ba9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","timestamp":"2019. február. 16. 18:25","title":"Mit gondol, kap-e pénzt Németh Szilárd a receptjeiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2917d6f-8ede-41be-bf85-25c09a77be9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 31 a határidő. ","shortLead":"December 31 a határidő. ","id":"20190215_Iden_ev_vegeig_fizethetunk_a_regi_tizezressel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2917d6f-8ede-41be-bf85-25c09a77be9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ea13d-78fe-4dbb-8552-f645c8a53864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Iden_ev_vegeig_fizethetunk_a_regi_tizezressel","timestamp":"2019. február. 15. 20:44","title":"Idén év végéig fizethetünk a régi tízezressel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton, miután szakemberek attól tartanak, hogy további gátszakadások történhetnek a január végi, becslések szerint mintegy 300 ember halálával járó gátszakadás után.","shortLead":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton...","id":"20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b35906-1b11-4468-9014-4b766ef86759","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","timestamp":"2019. február. 17. 08:17","title":"Újabb katasztrófa fenyeget? Zagytározó közeléből evakuáltak embereket Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]