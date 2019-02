Ezért a bakiért valaki még nagyon megütheti a bokáját a Samsungnál

A Samsung már gőzerővel készül a Galaxy S10 bemutatójára, hiszen néhány nap múlva, február 20-án kiderül, min dolgoztak az elmúlt hónapokban a gyártó mérnökei. A mobillal kapcsolatos részletekről itt olvashat bővebben.

Az esemény természetesen nem csak a telefon miatt fontos: különböző kiegészítőkre is számítani lehet, de ez utóbbiak csaknem egy héttel a hivatalos bemutató előtt kiszivárogtak, ráadásul épp a Samsung “jóvoltából”. Vagy mert valaki nagyon nem oda figyelt, ahova kellett volna.

Mint azt a The Verge is írja, a gyártó hordható eszközeihez tartozó alkalmazásban több új készülék termékfotója is megjelent. Ezek egyike a Galaxy Watch Active okosóra, de van karpánt (Galaxy Fit / Fit e), illetve egy vadonatúj fülhallgató is érkezik, amely a Galaxy Buds nevet kapta.

A kiegészítőkről sok mindent nem tudni, de az kiderült például, hogy óra 40 mm-es méretben és két színben is kapható lesz.

