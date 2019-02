Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Green Editionnek az alapfelszereltsége és az ára is igen korrektnek tűnik.","id":"20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1db685fb-6899-4359-9c79-1ac303b8b1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34414de1-880f-48f4-bcc7-6088c9006944","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_nyomott_arral_hodit_az_uj_zold_rendszamos_5os_bmw","timestamp":"2019. február. 14. 13:21","title":"Nyomott árral hódít a zöld rendszámos új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888223c-12b4-4554-8954-e44e409ed194","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hát, az üvegfalú ház már csak ilyen.","shortLead":"Hát, az üvegfalú ház már csak ilyen.","id":"20190212_Per_szomszedok_Tate_Modern_Neo_Bankside_uvegfal_kilato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9888223c-12b4-4554-8954-e44e409ed194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac7383-7e6c-44b8-b4a3-8b3917e5e0a6","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Per_szomszedok_Tate_Modern_Neo_Bankside_uvegfal_kilato","timestamp":"2019. február. 12. 15:03","title":"Elvesztették a pert a szomszédok, akikhez belátni a Tate Modern kilátójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24914d4-4a66-4e00-9587-9dc068709ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha a Citroën C5 AirCross bezsebeli a rangos autós díjat, akkor azt elsősorban kényelmes rugózásának, puha üléseinek és praktikus kialakításának köszönheti majd. Gyorsan kipróbáltuk, jövünk minden részlettel, így többek közt a hazai árakkal is. ","shortLead":"Ha a Citroën C5 AirCross bezsebeli a rangos autós díjat, akkor azt elsősorban kényelmes rugózásának, puha üléseinek és...","id":"20190212_konnyen_az_ev_autoja_lehet_2019ben_ez_a_most_hazankba_jott_citroen_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24914d4-4a66-4e00-9587-9dc068709ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db21cb-03f7-4f50-bad4-663a1bd48ed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_konnyen_az_ev_autoja_lehet_2019ben_ez_a_most_hazankba_jott_citroen_divatterepjaro","timestamp":"2019. február. 12. 15:21","title":"Könnyen az Év Autója lehet 2019-ben ez a most hazánkba jött Citroën divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","shortLead":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","id":"20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce807ad3-1a8f-420b-953f-5074c9ee6aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","timestamp":"2019. február. 13. 08:31","title":"Kezdődik a Fidesz frakcióülése: bevándorlás és családok a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190214_Tankcsapdat_ad_elo_az_RTL_hiradosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e71dd4d-492b-490f-bc0e-cacc60662256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42827caa-d686-4811-ab6a-61f9359b05e5","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Tankcsapdat_ad_elo_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2019. február. 14. 10:39","title":"Tankcsapdát ad elő az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megegyezett a Tesco a két szakszervezettel, a legalacsonyabb elérhető alapbér az év végére 215 ezer forint lesz.","shortLead":"Megegyezett a Tesco a két szakszervezettel, a legalacsonyabb elérhető alapbér az év végére 215 ezer forint lesz.","id":"20190214_Megvan_a_bermegallapodas_a_Tesconal_iden_ketszer_is_fizetest_emelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac548a-b441-47bd-9dd3-50457ba380d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Megvan_a_bermegallapodas_a_Tesconal_iden_ketszer_is_fizetest_emelnek","timestamp":"2019. február. 14. 10:26","title":"Megvan a bérmegállapodás a Tescónál, idén kétszer is fizetést emelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína és India az elmúlt két évtizedben akkora területet zöldített ki, mint az Amazonas-medence, de könnyen lehet, hogy ez is kevés a klímaváltozás megállításához.","shortLead":"Kína és India az elmúlt két évtizedben akkora területet zöldített ki, mint az Amazonas-medence, de könnyen lehet...","id":"20190213_kina_india_faultetes_erdo_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3356d2-8d7b-4d92-a6e0-0f1ca8897a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_kina_india_faultetes_erdo_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. február. 13. 20:03","title":"Óriási területet zöldít ki Kína és India, de ez is kevés lehet a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","shortLead":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","id":"20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ebce79-5dcc-4b5e-b4f7-127e7e468568","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","timestamp":"2019. február. 13. 14:10","title":"Soha nem tettünk még félre nyugdíjra annyit, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]